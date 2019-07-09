周六「光復上水」料千人參與 針對水貨客 強調和理非

警方昨回覆稱未收到任何團體擬於周六在上水舉行公眾活動的書面申請；另已接獲團體通知，擬於周日在沙田舉行公眾活動，正與有關人士溝通，了解活動細節，並按機制處理。

北區水貨客關注組：不憂衝突 口角難免

「光復上水」遊行擬於周六舉行，計劃協助申請不反對通知書、北區水貨客關注組召集人梁金成說，遊行以反水貨客為主題，今日會與警方開會，主辦方盼路線集中在較多水貨客的石湖墟，料約1000至2000人參加。對於曾有上水「光復行動」出現混亂，梁說不擔心有衝突，但口角就難以避免，發起人會再三強調遊行是「和理非」（和平、理性、非暴力）。

另外，為沙田遊行申請不反對通知書、「沙田一隅」召集人梁延豐稱，昨與警方走了一次市民提議的路線，即由大圍遊樂場經沙田正街走至沙田政府合署；警方未對該路線表態，要待獲發不反對通知書才能落實路線。梁預計約1000人參與，正招募糾察及救傷隊。

周日沙田遊行 警未就路線表態

沙田區議員衛慶祥說，沙田正街交通繁忙，不少巴士線必經，「（遊行）不僅影響沙田市中心市民，更會影響外區人」。他說按目前民情，料參與遊行者眾多，加上沙田交通方便，會吸引人跨區遊行，對僅4線行車的沙田正街構成壓力；不過由於該處較少地舖，相信與尖沙嘴遊行情况有分別。他說在不反對通知書批出後會提醒商戶及街坊，「不想引起不必要的恐慌」。

在「714沙田區大遊行」Telegram群組中，有人希望以民生議題吸引不同派別者，亦有人認為沙田民生議題不及屯門公園嚴重，應着眼反修例。梁延豐說，暫以反修例五大訴求為主題，即撤回修例、追究警察濫權等。

（反修例風暴）