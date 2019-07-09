40人再「暢遊」屯門公園 發起人：擬每周有行動

「10多年來從未如此寧靜」

昨午網傳「暢遊屯門公園」行動，朱凱廸議員辦事處社區幹事甄霈霖昨到場帶領參加者遊覽公園，包括介紹多個「大媽」出沒地點。甄自稱活動發起人，在屯門居住逾30年，指過去10多年噪音問題持續，而近3年出現「大媽」使用大型擴音器唱歌，令情况加劇，影響市民使用場地的權利。

甄期望康文署外判保安員就製造噪音的「大媽」執法，又期望立法會早日通過修例，讓康文署管理人員可擔當證人處理噪音投訴。他說擔心日後噪音問題持續，未來會繼續在網上發起後續行動，約一周一次。昨日參與者包括工黨屯門區議員譚駿賢、學生獨立聯盟召集人陳家駒等。

街坊：13歲女兒遭色迷迷打量 不願再到公園

屯門街坊張太說，上周六曾與13歲女兒參加「光復屯門公園」遊行，沿途有男長者「色迷迷」打量女兒說「呢條肥妹仔OK喎」，令女兒感害怕，不願再到公園。張太認為現時公園充斥「大媽」，已經變質。

行動期間，人稱「Happy伯」的公園常客現身公園，大批參與「觀賞團」的人向他叫囂，要求他「派利市」及跳舞，伯伯即場擺動身軀及單手撐地跳舞。另有中年女子批評參與者擾亂秩序和沒禮貌，有人向她遞上利市封，她一手推開，有人指她襲擊，叫警方執法，雙方擾攘約10分鐘後，該女子眼泛淚光，在警員陪同下登上警車離開。

屯門公園衛生關注組召集人巫堃泰昨在港台《千禧年代》稱，園內高峰時超過20人用大型移動擴音器表演，認為康文署執法不力，只有外判保安員勸喻在場表演者降低音量，令噪音、不雅表演行為更「猖獗」。

（反修例風暴）