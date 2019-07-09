攔警的士司機涉阻差 車主：港有表達自由

根據車輛登記資料，涉事的士持有人為一間工程公司，該公司董事陳先生向本報確認為車主。陳說，知道前晚有的士駛入彌敦道，但不知道是「自己架車」，由於的士交車行打理，司機直接向車行租車，故他不認識被捕司機。陳向車行了解後稱，車行昨仍未能聯絡上該名司機，的士則被警方扣留，將交相關部門檢驗，手續費由車行代為處理。陳續說，涉事夜更司機疑因被拘捕，故未有繳付前日的車租。

「的總」籲同行勿衝擊警方執法

陳認為今次為個別事件，司機駕車參與示威屬其個人行為，「自己出來表達不同意見，在香港是有這個自由」。陳認為只要不危險、不影響他人，保持和平理性便沒太大問題，「我與車行都覺得係好普通的一件事」。

前晚約11時半，該名張姓司機將的士駛入旺角彌敦道，在場示威者隨即鼓掌，的士其後在創興廣場對開停下攔路，示威者即上前以膠帶遮蓋車牌。約半分鐘後，一批防暴警察上前包圍的士，並將司機押上警車帶走。

網上昨流傳的士司機從業員總會發出的聲明，呼籲會員勿參與衝擊警方執法的違法行為，並指前晚被捕司機是革職警員等。「的總」幹事李林昌接受查詢時稱該聲明由該會發出，惟對內容「不便詳談」。

（反修例風暴）