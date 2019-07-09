稱如衝擊必備頭盔盾牌 旺角示威者：無計劃佔領 無衝擊警察

TG群組早籲不重蹈佔旺錯路

遊行隊伍前晚抵達高鐵西九站後，部分人未有離開，聚集廣東道一帶。晚上9時，示威者決定往旺角方向進發，身處人群中的女學生Ann（化名）隨大隊出發，「那時候是看到Telegram說去旺角，而且有人說旺角較危險，呼籲示威者不要佔領，『別走回傘運佔旺時的錯路』」。

遊行大隊其後走出馬路，與車輛及巴士搶道，示威者在現場指揮交通，亦有人以小巴路牌、垃圾桶等擋路，彌敦道來回油麻地及旺角一段交通中斷。Ann說：「基本上沒有太大混亂，警員也沒出來阻止，我們以為是警方允許 （遊行）。」

路人指無示威卻遭警惡待 「難怪沒人同情」

晚上約10時，示威者抵達旺角，大批持盾警員在彌敦道亞皆老街交界一字形排開，警告示威者遊行屬非法集結，會採取行動，及後持盾牌、警棍的警員往油麻地方向推進。記者現場所見，當時最前排的示威者多只戴口罩，沒有其他保護裝備，戴眼罩或用保鮮紙包裹手臂者寥寥可數。在警員突然衝前時，示威者一度以雨傘擋擊，不敵敗走，有人被擊中頭，血流披面。在行動中擔任「哨兵」的Kasa說，示威者散入橫街窄巷後，有部分在豉油街的隧道遭警方前後包抄，雙方對罵，其後遭警方攻擊，「我們沒有出手，都是警員先出手」。

至晚上11時，現場只剩小量示威者，持盾警員兵分多路於彌敦道、西洋菜南街、通菜街及花園街，以相若時間向南推進，禁止市民前往旺角方向，惹來路人批評；警員亦在附近樓宇或餐廳大喝正欲離開的市民往油麻地方向離開，有市民投訴警方，稱自己沒參與示威卻被不禮貌對待：「警民關係就是這樣破壞，難怪沒有人同情你們！」

Kasa說，於11時半，他發現油麻地窩打老道亦有大批持盾警員一字形排開，擔心示威者遭前後夾擊，呼籲示威者離開。現場亦有示威者跑到警方在旺角的防線，不斷呼籲示威者撤離。「如果像早前活動一樣，我們是有目的要衝擊警方或佔領街道， 我們一定有大量的頭盔、雨傘、保鮮紙等保護品，物資先行。」Kasa說：「但你們也可以看到，我們大部分沒有盾，連水也沒有。」

警事前發片指非法集結籲離開

示威者在昨凌晨零時許，遭警驅趕到油麻地港鐵站乘港鐵離開，部分人把零錢放於售票機頂讓同伴購票，免以八達卡乘車留下紀錄。凌晨約1時半，警員撤離，彌敦道重開。

警方前晚清場前曾發放短片指在旺角及油麻地一帶有人參與非法集結，籲示威者盡快離開，又提醒市民切勿參與任何違法行為。

明報記者

（反修例風暴）