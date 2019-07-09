舉盾阻鏡頭 無證警揮棍趕有證記者

《明報》聲明遺憾：合法採訪無阻警方工作

據本報記者憶述，前晚深夜在彌敦道南行線近旺角新城，記者從旁繞至警方防線前面欲舉機拍攝之際，一名警員突走出，向記者的相機位置舉圓盾遮擋，並喝令撤退，即使記者穿上反光背心和出示記者證表明身分，該警員仍往前推進，其間揮警棍作勢攻擊，該警員的背心未見委任證。《明報》昨發聲明稱，「編輯部對記者合法採訪，沒有阻礙警員工作下，遭警員揮警棍驅趕及用盾牌遮擋鏡頭，表示遺憾」，明報希望警方尊重記者的合法採訪權利。

據記者觀察，清場期間，立法會議員譚文豪和區諾軒一度站於警方與記者之間，惟警員仍推進，有記者一度倒地；至昨凌晨約1時，一名男子在彌敦道北行線近咸美頓街的麥當勞內被捕，但警察拒記者入內採訪，有示威者引領記者走麥當勞後門，再從正門走出越過警方防線採訪。麥當勞回應稱，為尊重顧客私隱，不會公開閉路電視片段，但據公司了解，當時一名男子及數名警察從街外走進該麥當勞，數秒後該男子被警察帶走，全程沒有打鬥及推撞。

警籲勿「零距離」貼近 記協：將責任推記者

記協及攝記協昨聯合發聲明稱，大多記者穿上印有「記者」或「PRESS」字眼的反光背心，並佩戴記者證，又配合警方行動而後退，但仍遭警方多次惡意推撞。兩會冀警方正視警權問題，尊重傳媒採訪權。

警方昨發聲明回應，稱一直尊重新聞自由和傳媒採訪的權利，但必須呼籲傳媒採訪大型示威活動以自身安全為上，警方驅散時勿「零距離」貼近警察的推進線，以免發生危險。記協主席楊健興回應稱，「零距離」的說法似是將責任推向記者，實際上記者若完全接近示威者或警方，是無法工作，冀警方勿妨礙記者採訪。

（反修例風暴）