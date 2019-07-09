泛民斥警清場失控 促查濫權 警：認為不合理可投訴

5人涉襲警阻差辦公被捕

警方昨凌晨發聲明強烈譴責示威者堵路，5人涉嫌襲警及妨礙警務人員執行職務被捕。警方指前晚曾呼籲示威者離開，但部分人拒聽從並有個別暴力行為，又稱警方留意到當區人流密集，有大量橫街窄巷，難免增加安全風險，決定採取驅散行動。警察隊員佐級協會外務長李耀廷認為警方表現克制，並說警方需顧及市民福祉，不可被示威者長期佔據道路。警方回覆稱，任何人如認為於警方處理事件時受不合理對待，可向投訴警察課投訴。

言語挑釁市民 警：隻揪呀

記者見腳踢被制服在地示威者

本報記者所見，多名警員清場期間曾以警棍揮向驅趕無衝擊行為的示威者，另有警員於彌敦道將示威者制服在地後，仍多次踢向該示威者。有警員則挑釁喝罵市民，包括叫喊「隻揪呀」。此外，多名記者採訪期間被警員以盾牌推撞或揮動警棍驅趕（另見稿）。

根據《警察通例》，便衣警與市民接觸和行使警察權力時必須表明身分及出示委任證，如市民提出要求，軍裝警員應出示委任證，除非情况不容許、出示委任證會影響行動或危及安全、或要求不合理。綜合本報採訪及傳媒片段，前晚多名便衣警執勤時無佩戴委任證，11時許有防暴警在創興廣場外彌敦道，被示威者質疑無佩戴委任證時，有其中一名僅戴上貼有「police」字樣的頭盔及穿灰色T恤的男子一度大叫：「警方執行職務時不需要佩戴委任證。」其後有警員稱當一隊軍裝警員執行職務，只需一名警員出示委任證便可。

民權觀察成員王浩賢指出，警方使用最低度武力原則，武力亦必須合法及必要，如已制服示威者但仍再攻擊他，已屬非法武力。他說即使一個和平集會是不合法，警方驅散時亦應用最低武力，他形容前晚使用警棍並非低武力。他說明白目前政治氣氛對警員困難，但警員運用公權力，須按法律執行職權，「不應將個人情緒放在工作」。至於有便衣警執勤期間無展示委任證，他說問題存在已久，促請警方確保警員遵循《警察通例》規定。

毛孟靜：警向新聞界宣戰

民主派立法會議員譴責警方旺角清場行動缺乏操守及濫用武力，要求警務處長盧偉聰和保安局長李家超問責，調查及懲處失職和濫權警員，並向市民道歉。民主派會議召集人毛孟靜認為警方策略是想挑釁示威者，批評警員曾推撞及喝罵記者，「是向新聞界宣戰」。

明報記者

（反修例風暴）