田北辰倡政黨不入行會 學者指改組難息民憤

「立會監察政府 行會箍票廢武功」

田北辰認為，立法會或有人不欲支持政府政策，但政黨「阿哥阿姐」是行會成員，「哪有聲出？」他強調若行會成員無政治包袱、只是政治中立、跨階層，對特首獲得無政治影響的意見至為重要，政府亦可平衡立法會意見和作游說工作。

泛民促解散 曾鈺成：如找代罪羊

民主派會議召集人毛孟靜批評，行會組成單一，早已失去應有功能，認為特首林鄭月娥應解散行會。立法會前主席曾鈺成則認為，若為平息社會情緒而解散行會，猶如找代罪羔羊，反問為何不是問責官員下台，又反問若解散行會再重組，應按什麼原則，「造成問題較可解決的問題更多」；但若有人不欲再為特首做事，或認為早前無做好工作而希望辭職，則是可以的。

馬嶽：特首主導 行會只協助

中文大學政治及行政學系副教授馬嶽稱，核心問題不在行會身上，因社會不滿焦點是主事的政府官員，改組行會無助平息民憤。他補充，行會近年主要用於「箍票」，《基本法》列明行會只是協助特首決策，行會實際上是由特首主導及決定如何運作、委任誰加入。

至於官員應否問責下台，馬嶽指律政司長鄭若驊甚少參與解說工作、引起最少民憤，責任最小；保安局長李家超、警務處長盧偉聰縱然須為警暴問題負責，但政府目前立場仍是支持警察，暫看不到問責下台的可能。

行會成員葉劉淑儀則質疑是否有官員辭職便可解決問題，質疑要找誰人填補，「泄憤交人是無意思」；她並批評「交人」說法「好難聽」，如同行私刑。

（反修例風暴）