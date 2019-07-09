黨內分歧 有人倡與政府切割

田北俊：6‧9聲明錯判 鍾國斌亦反對

該自由黨中人說，田北俊公開要求張辭任行會，是基於近日局勢發展而累積下來的評估，又指有年輕黨員亦反映對6月9日該黨聲明的不滿，部分黨友亦有參與反修例遊行，認為領導層亦要處理黨內這類聲音；又相信中央都不希望看到香港情况再差下去。

不過，自由黨內並非所有人都同意田北俊的建議，有自由黨常委支持張宇人留在行政會議內，認為張為人公道，一直協助保護商界，在行會內亦為商界及該黨發聲，認為對方辭任行會，對自由黨甚至商界都無好處，擔心若張離開行會，政府或只會更「離地」。

田北俊昨在電台訪問中說，6月9日數以十萬計市民上街反修例，當晚該黨發新聞稿支持政府如期將條例恢復二讀，透露他當晚看到黨內傳閱通告稱會支持政府修例後，曾問及黨魁鍾國斌，並表明4名榮譽主席都反對政府做法，引述鍾當時說自己亦反對，但張宇人全力支持政府，並說服另外兩名議員易志明與邵家輝，其後該黨發出支持修例的聲明。

張宇人：自己無立場 諮詢黨友無反對

田說，自由黨當晚發新聞稿支持政府做法倉卒，是失誤，認為要為沒有「攔住」政府強推修例負責，故呼籲張宇人辭任行會。他形容自由黨犯了很大的錯，認為自由黨支持修例，令大部分市民覺得「無得救」，以致出現日後有人「圍攻立法會」及今日的局面，形容自由黨錯判形勢，「做了幫兇」，指若張宇人不離開行會，自由黨會變成「政府的工具」。

不過，張宇人昨發聲明，反駁田北俊的說法，指當日諮詢黨友意見需否發新聞稿，自己並無持任何立場，強調當日黨友是「在電話互通下同意發出（新聞稿），並沒有人提出反對」。

（反修例風暴）