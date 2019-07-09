「不再為保皇將黨陷於市民對立」 黨魁和應 自由黨4元老 促主席張宇人辭行會

田北俊：湯家驊葉劉錯判形勢亦應辭

田北俊昨向黨友發信，稱與另外3名榮譽主席（方剛、周梁淑怡、劉健儀）已去信張宇人，要求張盡快辭去行會議席，強調自由黨在大是大非問題上，為香港整體利益、政府有效管治，應講出港人心聲意願。

田北俊昨分別接受商台及港台訪問，他說黨內許多年輕黨友有意見，認為修例風波中特首、局長都不下台，行會理應重組，支持修例的行會成員「最好辭職」。他稱張宇人連同自由黨為修例護航，強調黨應表達民意，而非「箍住個黨」前行，否則對政府亦無好處；又說若是不記名投票，相信在6月9日後，行會成員不可能當百萬人上街「無事發生」。

對於撤換官員，田北俊說律政司長難覓繼任人選；而撤換保安局長李家超，他認為問題不大，建議可由即將退休的警務處長盧偉聰接任。

張宇人：收不少黨友支持

張宇人昨發聲明，未回應會否辭職，但稱收到不少黨友來電和短訊，支持其工作。黨魁鍾國斌稱，若張宇人辭任行會成員，可起帶頭作用，並指若政黨有行會成員，應考慮社會責任，辭去議席。

葉劉淑儀昨午召開記者會回應，說看不到有必要辭職。她稱社會對修例有不同意見，80萬市民具名表態支持，強調條例本身並非惡法，但被「妖魔化」，例如有反對修例者拍攝專業影片，導致市民有很大恐懼，她與行會同僚湯家驊除就條文給予意見，亦不斷協助政府解釋，她亦為政府接受不少傳媒訪問，已盡力幫政府，「我較一般行會成員做多了很多」。

葉劉批田「酸葡萄」 湯家驊不考慮辭職

葉太反指田北俊是「酸葡萄」，因對方失勢，政協職位遭褫奪，「他過往好風光，是自由黨領袖，自由黨2003年在立法會有8票，（田北俊）又是行會成員、立法會議員，今次是沒了職位，故希望其他人都沒有」。她稱自由黨若要求張宇人辭職，首先應召開會員大會，「不應公開逼宮行為，對張宇人很不公平」。

葉太強調建制派在三隧分流、削減長者綜援等議題上亦曾大肆批評政府，並非舉手機器，但建制派認為修例上應支持政府以填補法律真空，若實政圓桌立法會議員田北辰、鍾國斌認為不應支持政府，可公開脫離建制派，以至辭去人大、政協等職位。

湯家驊接受傳媒查詢時表明不考慮辭職，若特首認為他在行會工作「不稱心、不如意」，可向他反映，並指他在行會工作主要是提供法律意見，推行政策的決定亦不是行會作出。

明報記者

（反修例風暴）