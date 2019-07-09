毛孟靜：不信監警制度 員佐級協會指行之有效

身兼行會成員的新民黨主席葉劉淑儀表示，若示威者認為警方做法粗暴，應向投訴警察課和監警會投訴，監警會亦表明會主動審視近期事件，她認為應交由現有機制處理。

葉劉：示威者應向監警投訴

葉太表示，1966年天星小輪加價騷亂後，港英政府曾透過調查委員會，闡述騷亂前因後果，包括承認溝通不足、考慮如何化解民怨等。她稱今次《逃犯條例》修例引來重大不安，如果政府是整個事件去調查，非常值得檢討，但認為需要較長時間，至於何時公開交代，以及交代形式，則要留待政府思考，「希望任何檢討不會成為政治角力場所，每個當事人都應深刻反省」。

警察隊員佐級協會外務長李耀廷認為，投訴警察課和監警會制度一直行之有效，例如2014年佔領事件，時任警司朱經緯被監警會調查後遭刑事檢控，看不到有任何原因需另設獨立調查委員會調查事件。

（反修例風暴）