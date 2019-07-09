「市民谷住道氣」 曾鈺成倡重啟政改

曾建議修例草案「直上大會」的曾鈺成，昨接受民主黨前主席劉慧卿網台節目訪問時表示，不覺得特首林鄭月娥下台會解決現時問題，又稱「無人可以做得比林鄭更好」，又形容現時政府面對的管治危機是「前所未有」。

「林鄭下台無用 無人可做更好」

曾鈺成表示，7月1日晚發生衝擊立法會事件後，雖然很多人表明不認同暴力行為，但又表示理解示威者動機，認為與大批市民上街遊行原因一樣，都是「谷住道氣」，一半源自制度不公。

他稱2014至15年政改談判失敗後，政府至今未再推出普選時間表，令市民看不到前景；又說近日有不少聲音認為重啟政改勢惹政治爭拗，包括全國港澳研究會副會長劉兆佳，但他反問，「是否將問題掃落地氈底就會無了件事」，認為至少應重新與市民建立溝通渠道，但如何做就應交由政府決定。

另外，浸大校長錢大康昨向全體師生發電郵，對過去數星期發生的遊行示威感到沉重，認為當前急務是希望不同政見陣營停止互相責難，示威者冷靜下來，從政者打開心扉，尋求紓解香港困局的方案。他又建議成立與青年對話的平台，深入了解他們為何失望和憤怒，有何夢想及希望，如何貢獻香港。

錢大康促建平台與青年對話

錢大康是7．1衝擊立法會事件後，8間資助大學中最遲發聲明的校長。他表示希望透過深度對話，讓社會能夠以青年人的視角審視社會議題，和更準確掌握青年的脈搏。

（反修例風暴）