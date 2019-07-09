監警前委員：獨立委會職權更廣

【明報專訊】針對警方涉過度使用武力的投訴應由現行監警會處理，還是透過特首成立獨立調查委員會調查，成為社會討論焦點。監警會前委員鄭承隆形容，獨立委員會的職權較監警會廣，監警會只能處理《警察通例》有關事宜以及相關投訴，例如警隊就遊行示威的安排是否理想，但獨立委員會有法定權力傳召證人作供，可調查範圍也更廣，例如6．12衝突是誰人下命令採取行動，或誰人將當日示威定性。
監警只查涉《警察通例》事宜
鄭承隆認為，如果成立獨立調查委員會，不應只着眼警民衝突，他不支持只針對警方或示威者調查，因整件修例事件背後原因是政治，獨立委員會能更全面調查事件背後成因。
料監警報告只講「背景」
監警會將主動審視近期的大型公眾活動和警方行動，半年內向特首林鄭月娥提交報告，但鄭承隆相信，報告會「像背景報告多於調查報告」，因半年時間連簡單投訴也未必處理得到，屆時報告或只能載述何時何地發生衝突，他不認為報告會很具體或令人「收貨」。
翻查資料，近年不乏特首就社會重大事件，成立獨立調查委員會，包括南丫島附近撞船事故、食水含鉛超標，以及港鐵沙中線紅磡站建造工程等。
終審法院前首席法官李國能撰文提及的1977年「特赦」，是指當年的警廉衝突，警隊不滿廉署調查警員貪污，更發生警員毆打廉署人員事件，時任港督麥理浩當年11月鑑於局勢持續升溫，決定局部「特赦」在該年之前涉嫌貪污而未被檢控的公職人員。嚴格而言，當時並非審訊後特赦，而是一開始已不檢控。立法會前主席曾鈺成早前則提出，在審訊反修例示威者後，按《基本法》，特首可基於公眾利益，考慮特赦。