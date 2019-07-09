監警前委員：獨立委會職權更廣

監警只查涉《警察通例》事宜

鄭承隆認為，如果成立獨立調查委員會，不應只着眼警民衝突，他不支持只針對警方或示威者調查，因整件修例事件背後原因是政治，獨立委員會能更全面調查事件背後成因。

料監警報告只講「背景」

監警會將主動審視近期的大型公眾活動和警方行動，半年內向特首林鄭月娥提交報告，但鄭承隆相信，報告會「像背景報告多於調查報告」，因半年時間連簡單投訴也未必處理得到，屆時報告或只能載述何時何地發生衝突，他不認為報告會很具體或令人「收貨」。

翻查資料，近年不乏特首就社會重大事件，成立獨立調查委員會，包括南丫島附近撞船事故、食水含鉛超標，以及港鐵沙中線紅磡站建造工程等。

終審法院前首席法官李國能撰文提及的1977年「特赦」，是指當年的警廉衝突，警隊不滿廉署調查警員貪污，更發生警員毆打廉署人員事件，時任港督麥理浩當年11月鑑於局勢持續升溫，決定局部「特赦」在該年之前涉嫌貪污而未被檢控的公職人員。嚴格而言，當時並非審訊後特赦，而是一開始已不檢控。立法會前主席曾鈺成早前則提出，在審訊反修例示威者後，按《基本法》，特首可基於公眾利益，考慮特赦。

（反修例風暴）