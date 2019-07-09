指政府嚴重政治判斷失誤 衝擊立會應追究 李國能倡撤回修例獨立調查

和平遊行令人印象深刻

中央展現明智務實

對於有聲音建議「特赦」示威者，李國能認為現階段「特赦」並不恰當，與法治不符，強調人人都受法律約束是基本原則，每個人都須遵守法律，沒有例外。他表示，在1977年，當局曾就當年之前的貪污罪行予以部分特赦，但當時環境與今天截然不同（見另稿）。

李國能形容，香港人透過和平有序遊行展現的投入感，令人印象深刻；而草案即使在立法會取得大多數議員支持，中央仍支持放棄草案，「展現了明智務實」。

現階段特赦不恰當

李國能在文中評論特首林鄭月娥在修例風波的角色，他說林太在事件後銳意改善管治，認為對方日後下重要決定前，應該鼓勵政府內部有更廣泛的討論。他表示，在《基本法》之下，特首是對中央政府和香港特區負責，但香港人感到林太過度側重前者，他認為她必須為香港人更多發聲，並彰顯於人前。不過，李說林太已就事件真誠道歉，認為應該給予機會她繼續服務；他尊重林太，因為她有堅定不移服務公眾的決心。

林鄭應留任 須更多為港人發聲

政府多番強調，針對警方的投訴應由監警會調查。李國能認為，由法官領導獨立調查委員會調查「近期的事件」，能更有效地探明真相，因其聆訊是公開，能夠傳召證人，相關證據亦不會在之後的程序被用作針對證人，相反監警會沒有獨立調查委員會的權力、保障和特點。他表示，由獨立調查委員會審視事件，短期內或對警方聲望有影響，但長遠而言能提升聲望，因為委員會是完全不偏不倚和公正，它有機會還警方清白，即使對警方有所批評，警方也可透過行動，防止日後重蹈覆轍，警隊便可翻開新的一頁，向前邁進。

他評估，在沒有獨立調查委員會下，對警方的不滿很大可能會加劇。他又說調查一般需要一定時間，如最少9個月，「這段時間可讓社會緩和氣氛」。

示威者於7．1衝擊立法會，李國能認為，非法和暴力行為必須受譴責，形容衝擊場面「醜陋和令人震驚」，在法治之下，這是不容容忍的。他說，涉事者必須被法律追究，如果在公平審訊後被判罪成，法庭考慮具阻嚇力刑罰。

大律師公會前主席李柱銘支持成立獨立調查委員會，認為要調查警方過分使用武力和在立法會被衝擊當日的部署等。他也認為應作多方面調查，包括示威者，不能只針對一方，否則社會將繼續分化，無助化解深層次矛盾。至於應否特赦示威者，他認為要視乎社會氣氛。

律師會會長彭韻僖表示，撤回方案與否現時已非法律問題，而是政治問題，暫緩和撤回哪個選項較適合，要由政府回應。前會長熊運信表示，律政司檢控與否不應考慮政治原因，至於審訊後特首應否特赦被定罪者，他難以評論，因特赦的理由為何，是重要考慮因素。

（李國能以英文撰寫文章，本報翻譯，全文刊於觀點版）

明報記者

（反修例風暴）

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