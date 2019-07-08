不忍扔下同伴 無悔闖立會：多個人可分散注意力

「一衝立法會，民意就逆轉了。」說這話的，不是時事評論員，只是來自觀塘一家酒吧3個穿西裝成年人︰開一支白酒，以衝擊立法會作談資，侃侃而談。坐在他們旁邊的，是兩名7月1日晚進入立法會的大學畢業生J和阿文，他們喝着罐裝啤酒接受訪問聊當晚事，侍應靠近便沉默，又或壓低聲音。

兩人在當日下午，一直待在立法會示威區前端位置，看着示威者擊打玻璃外牆，「不完全同意，」J說，「但不會阻止，大家爭取的目標一樣，會理解」。當時在她身邊的同學阿文也傾向支持︰「我認同先破壞後建設，和現在香港社會一樣。」

不同意但理解 「爭取目標一樣」

至晚上9時多，有人撬開玻璃，最前排的率先進入，J說有人喊話︰「前面的人入去了不會出來，進去有刑責，你們進不進，自己衡量。」身在門前的J和阿文，面面相覷，猶豫了約10秒，決定步入。J說︰「我們在最前面，如果不進去，怕後面的人也不敢進；我們進去，後面的人便安心進去」。她硬着頭皮也是希望保護同伴︰「擔心內裏如有警察，有沒有人支援示威者？即使沒有警察，閉路電視拍下我們，多個人，可分散注意力。」

阿文說，進去以後，一片漆黑，一看見有類似開門掣、燈掣便碰，「見到什麼按什麼，肯定留下指紋。」他見有人破壞︰「最先是破壞天眼、閉路電視，這樣做也是為了保護同行的人。」他估計破壞者僅佔現場示威者約四分之一，「大部分也是斯文、和平的，縱有人塞棍或鐵棒予他們，他們也不敢敲破物件。」阿文和J逗留了半小時後便離開，回到立法會外整理物資，於警方凌晨清場前離開。

讓同伴先走 「隨時阻擋警察」

註冊社工Tom（化名）則疑慮較多。於示威者擊破外牆後，他掙扎了半小時才決定入立法會，「入去可擋住警察，讓示威者們不被捕。」但內裏不見警察，只見示威者以「最安全狀態」佔領︰「他們井井有條，有人將門外的玻璃弄碎運走，怕有人踏到碎片受傷。」逗留20分鐘後，Tom轉到龍和道，最後隨警方催淚彈清場撤離，但他留意到示威者逃跑時，生怕同伴落後，放慢腳步讓同行者先走，「自己準備隨時阻擋警察。」

J和阿文由6月9日、6月12日、6月16日乃至後來的「不合作運動」、圍警總也身在其中。J認為，除非政府讓步，否則「遍地開花」的示威行動不會止息，「如能答允或願意研究一兩項訴求，如不追究示威者刑責，示威者才會服氣一點……我們和學生也想安安樂樂過暑假，沒有人希望負刑責、上街頭。」而Tom亦認為，政府須釋出善意和聯絡不同界別溝通，否則示威者情緒繼續升溫，示威行動只增不減︰「如何『收科』的主動權從來不在群眾身上，而是政府。」

明報記者 李以莊 岑詠欣

（反修例風暴）