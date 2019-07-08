警民戒備鏡頭 記者左右為難

學者：對民間有信心 需時磨合

香港浸會大學新聞系前助理教授杜耀明表示，認同記協形容過去一年新聞自由情况是回歸以來最差，「《逃犯條例》修訂反映了制度的暴力，政府管治不顧民意、橫衝直撞，令示威者用盡方法反抗，加劇矛盾對立氛圍」。

他說，記者在採訪衝突時，既可能面對警員阻撓，示威者又對鏡頭有戒心，記者不時被質疑有否偏頗，但他說對民間「有信心」，相信傳媒與示威者需時間「磨合關係」，提醒各界要反思「阻撓採訪行為是否過了火」，但強調「當然要視乎示威者質素」。

劉兆佳：不敢用最差形容

全國港澳研究會副會長劉兆佳則說，「不敢用『最差』形容現時新聞自由情况」，但認同社會走向政治分化，「任何一方表達意見，都會受到另一方排斥，就算走中間路線，亦可能兩面不是人」。不過，他認為社會矛盾兩極化不止是香港的情况，「在全球各地都有發生，在外國，不同宗教議題一樣敏感」。

（反修例風暴）