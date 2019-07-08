記協：過去一年新聞自由回歸後最差 指中央港府打壓浮面 警方示威者阻採訪

政府：人權自由受充分保障

記協發表的新一份言論自由年報，記錄並分析過去12個月影響言論自由和新聞的事件，包括香港外國記者會邀請陳浩天演講，被指提供平台宣揚港獨；流亡作家馬建一度被大館取消講座事件、傳媒高層訪京團刪改報道事件，及網媒「香港01」在樂隊主音林昶佐的相關專訪中，以「編者按」特別表明「反對台獨」。記協執委林彥邦稱，中央及港府對言論及新聞自由打壓較以前更「浮出枱面」，擔心情况在將來會惡化得更快。

記協主席楊健興表示，在近日反修例風波中，有不同證據、如新聞片段反映，記者採訪示威行動時，受到警方、不同立場的示威者，以「語言暴力」如粗口穢語對待，及肢體阻擋等，阻撓記者採訪工作，楊健興稱採訪環境較5年前的佔領運動時更嚴峻，又擔心警隊瀰漫敵視記者的態度。他呼籲如市民不滿個別傳媒機構的編採手法，應直接向涉事機構投訴，而非阻撓前線記者採訪，否則亦會損害公眾知情權。有學者分析反修例風波令社會走向政治分化，不同立場互相排斥，傳媒「夾在中間」更難做（見另稿）。

27投訴報監警 七一攝記中警棍

另外，記協至今收到29宗有關新聞工作者採訪近日示威活動時，懷疑警方使用過度武力並阻撓記者採訪的個案，並已就其中27宗向監警會投訴，個案中的記者在事發時均有向警方表明身分。在新接收的兩宗個案中，其中一宗發生在七一當日的清晨，一名攝影記者拍攝警察在分域碼頭街向立法會方向推進的清場行動，因為走避不及和情况混亂，夾了在示威者與警察中間，食指在按相機快門按鈕時被警棍打中。

（反修例風暴）