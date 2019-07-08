記協：過去一年新聞自由回歸後最差 指中央港府打壓浮面 警方示威者阻採訪

【明報專訊】香港記者協會昨日以「紅線扼殺自由」為題發表2019言論自由年報，形容過去一年的言論及新聞自由是1997年回歸後最差。記協稱去年有多次事件反映言論及新聞自由受「明目張膽」的打壓，而在反對《逃犯條例》修訂風波中，傳媒「夾在不同陣營中間」，除了面對警方，亦有不同立場的示威者以「語言暴力」以至行為阻撓採訪，情况令人擔憂。就記協的說法，政府發言人回覆本報查詢時，稱人權和自由，包括言論自由、新聞自由等在香港受到《基本法》、《香港人權法案條例》及其他法律的充分保障，政府十分重視，亦必定全力維護。
政府：人權自由受充分保障
記協發表的新一份言論自由年報，記錄並分析過去12個月影響言論自由和新聞的事件，包括香港外國記者會邀請陳浩天演講，被指提供平台宣揚港獨；流亡作家馬建一度被大館取消講座事件、傳媒高層訪京團刪改報道事件，及網媒「香港01」在樂隊主音林昶佐的相關專訪中，以「編者按」特別表明「反對台獨」。記協執委林彥邦稱，中央及港府對言論及新聞自由打壓較以前更「浮出枱面」，擔心情况在將來會惡化得更快。
記協主席楊健興表示，在近日反修例風波中，有不同證據、如新聞片段反映，記者採訪示威行動時，受到警方、不同立場的示威者，以「語言暴力」如粗口穢語對待，及肢體阻擋等，阻撓記者採訪工作，楊健興稱採訪環境較5年前的佔領運動時更嚴峻，又擔心警隊瀰漫敵視記者的態度。他呼籲如市民不滿個別傳媒機構的編採手法，應直接向涉事機構投訴，而非阻撓前線記者採訪，否則亦會損害公眾知情權。有學者分析反修例風波令社會走向政治分化，不同立場互相排斥，傳媒「夾在中間」更難做（見另稿）。
27投訴報監警 七一攝記中警棍
另外，記協至今收到29宗有關新聞工作者採訪近日示威活動時，懷疑警方使用過度武力並阻撓記者採訪的個案，並已就其中27宗向監警會投訴，個案中的記者在事發時均有向警方表明身分。在新接收的兩宗個案中，其中一宗發生在七一當日的清晨，一名攝影記者拍攝警察在分域碼頭街向立法會方向推進的清場行動，因為走避不及和情况混亂，夾了在示威者與警察中間，食指在按相機快門按鈕時被警棍打中。