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2019年7月8日星期一
示威者入夜不散沿彌敦道前行 防暴警驅散拘多人 遊行迫爆尖沙嘴 佔路再爆衝突
警廣東道商舖外駐守 總警司陶輝一度被圍
沙田下周遊行 北區將軍澳有意辦 申請人：冀「遍地開花」延續反修例溫度
參加者派自製襟章鼓勵港人
葉德嫻再遊行 促林鄭下台
廣州客稱羨：在內地早被捉了
張建宗：主動接觸青年 陳茂波：珍惜生命 司局長網誌談新風 學者：影響力如零
逾5000人聯署 家長聯盟籲林鄭公開對話
市民自設情緒輔導平台 求助者現幻覺被警跟蹤
水馬陣圍西九站 高鐵停售票大半天 撲空旅客嘆不便 部分出入口今仍關
田北辰料鐵總主動提停售
示威者站外掛黑紫荊旗
記協：過去一年新聞自由回歸後最差 指中央港府打壓浮面 警方示威者阻採訪
警民戒備鏡頭 記者左右為難
不忍扔下同伴 無悔闖立會：多個人可分散注意力
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示威者站外掛黑紫荊旗
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【明報專訊】反修例遊行移師九龍，終點是高鐵西九龍站，有示威者昨日在西九龍站外的旗杆換上黑紫荊旗幟。
（反修例風暴）
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示威者入夜不散沿彌敦道前行 防暴警驅散拘多人 遊行迫爆尖沙嘴 佔路再爆衝突
警廣東道商舖外駐守 總警司陶輝一度被圍
沙田下周遊行 北區將軍澳有意辦 申請人：冀「遍地開花」延續反修例溫度
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