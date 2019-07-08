田北辰料鐵總主動提停售

現時來往高鐵西九龍站的列車班次，港鐵需與鐵總分帳。港鐵車務總監劉天成去年稱，來往西九龍站的高鐵班次，會有四至六成車票預留作港鐵配額。港鐵曾披露，高鐵自去年9月23日通車起至去年12月31日，收入為6億元，以此推算日均票務收入約600萬元。

田北辰說，港鐵昨停售高鐵車票的決定，肯定需得到鐵總同意，但他相信是由鐵總主動提出，以維持高鐵站的高級別保安，從而減低高鐵站被示威者衝擊的風險。

港鐵回覆稱，因應昨日在西九龍站附近有公眾活動進行，為維持車站及高鐵列車運作暢順，港鐵經與相關政府部門協商並獲其同意後，於西九龍站實施特別安排，包括車站商店只維持有限度服務，餐飲服務暫停營業，並一直就有關安排與車站租戶保持緊密溝通。

進駐西九龍站的米芝蓮一星食肆「添好運」，負責人麥桂培（培哥）表示，昨日餐廳因應港鐵安排需關閉一日，生意受到影響，估計損失逾10萬元生意額，但他認為，最重要確保員工及市民安全，又認為目前風波需交由政府處理。他又稱，暫時未收到港鐵通知討論善後或賠償事宜，只能等待港鐵安排。

（反修例風暴）