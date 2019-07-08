水馬陣圍西九站 高鐵停售票大半天 撲空旅客嘆不便 部分出入口今仍關

【明報專訊】反對修訂《逃犯條例》遊行移師尖沙嘴至高鐵西九龍站，警方高度戒備，除部署大批警員在西九龍站及廣東道一帶佈防，又設置大型水馬包圍西九龍站。港鐵昨日早上才宣布停售中午起至晚上服務結束前所有班次高鐵車票，有旅客不知停售車票，要以其他方式回內地，認為安排不方便。另外運輸署實施特別交通安排，遊行期間封閉部分尖沙嘴道路，部分巴士路線改道行駛。
明報記者
港鐵稱未取消班次 客量減半
港鐵表示，為確保西九龍站及高鐵列車運作暢順，昨晨約10時停止售賣由中午起至晚上服務結束前的所有班次高鐵車票。港鐵強調，昨所有列車班次會照常開出，未有取消列車班次，至於昨有多少車票未售出，港鐵表示未能提供資料。
港鐵昨晚稱，初步顯示昨日約有3.1萬人次乘搭高鐵列車進出西九龍站，較平日周末平均乘客量少約50%。港鐵稱西九龍站今日車站運作及票務服務將回復正常，乘客可經A、D、K、M及N出入口進出西九龍站，其他出入口仍會暫時關閉。
有不願透露姓名的廣州旅客表示，事前不知道停售離港車票，下午到達西九站後，才獲港鐵職員告知要以其他方法回內地，覺得麻煩和焦急，但沒有辦法，要回港鐵站找其他方法回廣州。理大社會政策研究中心主任鍾劍華原定昨午乘高鐵到廣州，知悉港鐵安排後，早上前往西九站嘗試更改車票時間，提早出發，他批評港鐵安排無必要，認為政府無回應市民訴求，導致野貓式示威。
只一出口一入口 乘客繞道20分鐘入站
另外，港鐵表示因應公眾活動，昨西九龍站只安排車站的D出入口入站，K出入口就只作為出口，其餘出入口關閉。港鐵在入口位置設置檢查站，只容許持有即日有效車票、購票憑證及旅遊文件的乘客進入。
至於從不同方向前往西九龍站的市民，均只能經圓方商場，繞道到西九龍站，在下午3時乘車回廣州的羅小姐事前已購票，她從柯士甸站下車，繞道圓方到西九龍站，需時20分鐘，感到麻煩，不過她認為指示清晰，沒有迷路。她以為昨日的遊行是支持港獨，但自己不會因昨日情况而不再來港旅遊，形容這只是近期的事，認為香港「平時也挺好，人也挺熱情」。
站內餐飲休業 速龍小隊戒備
西九龍站內店舖運作亦受影響，港鐵稱車站商店維持有限度服務，餐飲服務暫停營業。入夜後，站內未見有遊行者，售票大堂有數十名警員駐守，有警員手持警棍、胡椒噴霧戒備，現場亦看到俗稱「速龍小隊」的特別戰術小隊成員，車站落客區停泊多部警車。
運輸署於昨日下午實施特別交通安排，包括封閉尖沙嘴部分道路，公共交通改道。九巴表示，31條途經尖沙嘴的巴士路線在遊行期間改道，新巴城巴亦有多條日間路線改道。
（反修例風暴）
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