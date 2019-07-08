水馬陣圍西九站 高鐵停售票大半天 撲空旅客嘆不便 部分出入口今仍關

明報記者

港鐵稱未取消班次 客量減半

港鐵表示，為確保西九龍站及高鐵列車運作暢順，昨晨約10時停止售賣由中午起至晚上服務結束前的所有班次高鐵車票。港鐵強調，昨所有列車班次會照常開出，未有取消列車班次，至於昨有多少車票未售出，港鐵表示未能提供資料。

港鐵昨晚稱，初步顯示昨日約有3.1萬人次乘搭高鐵列車進出西九龍站，較平日周末平均乘客量少約50%。港鐵稱西九龍站今日車站運作及票務服務將回復正常，乘客可經A、D、K、M及N出入口進出西九龍站，其他出入口仍會暫時關閉。

有不願透露姓名的廣州旅客表示，事前不知道停售離港車票，下午到達西九站後，才獲港鐵職員告知要以其他方法回內地，覺得麻煩和焦急，但沒有辦法，要回港鐵站找其他方法回廣州。理大社會政策研究中心主任鍾劍華原定昨午乘高鐵到廣州，知悉港鐵安排後，早上前往西九站嘗試更改車票時間，提早出發，他批評港鐵安排無必要，認為政府無回應市民訴求，導致野貓式示威。

只一出口一入口 乘客繞道20分鐘入站

另外，港鐵表示因應公眾活動，昨西九龍站只安排車站的D出入口入站，K出入口就只作為出口，其餘出入口關閉。港鐵在入口位置設置檢查站，只容許持有即日有效車票、購票憑證及旅遊文件的乘客進入。

至於從不同方向前往西九龍站的市民，均只能經圓方商場，繞道到西九龍站，在下午3時乘車回廣州的羅小姐事前已購票，她從柯士甸站下車，繞道圓方到西九龍站，需時20分鐘，感到麻煩，不過她認為指示清晰，沒有迷路。她以為昨日的遊行是支持港獨，但自己不會因昨日情况而不再來港旅遊，形容這只是近期的事，認為香港「平時也挺好，人也挺熱情」。

站內餐飲休業 速龍小隊戒備

西九龍站內店舖運作亦受影響，港鐵稱車站商店維持有限度服務，餐飲服務暫停營業。入夜後，站內未見有遊行者，售票大堂有數十名警員駐守，有警員手持警棍、胡椒噴霧戒備，現場亦看到俗稱「速龍小隊」的特別戰術小隊成員，車站落客區停泊多部警車。

運輸署於昨日下午實施特別交通安排，包括封閉尖沙嘴部分道路，公共交通改道。九巴表示，31條途經尖沙嘴的巴士路線在遊行期間改道，新巴城巴亦有多條日間路線改道。

（反修例風暴）