市民自設情緒輔導平台 求助者現幻覺被警跟蹤

「六月情緒支援點」是一群社工、輔導員、心理學家及護士自發成立的網上情緒支援平台，求助者可透過Instagram、facebook尋求援助。成員之一的社工黃小姐稱，平台自6月29日到上周六為止接到31宗需輔導的個案，有比較嚴重的事主出現幻覺，以為有警察跟蹤，有人曾萌死念。「很多人本來已受不同問題困擾，社運是令他們情緒爆發的導火線。」她指出，求助者找不到合適的傾訴對象，有時與朋友政見不同，為顧全友誼不敢表達想法。她續稱，需要情緒輔導的不止是年輕人，「我們也接到不少踏入30歲的人求助，他們覺得因有工作及家庭上的負擔，在運動中不能幫忙而內疚」。

多人回應困擾求助者 提供單對單輔導

負責在Instagram呼籲各界成立平台的護理系學生明泰，成立平台的原因是個人的「明泰弟弟的醫院日記」Instagram專頁收到讀者求助，表示情緒受困擾，於是召集一眾有輔導經驗的人。他和義工曾與香港社會工作者總工會開會，發現市民普遍憂慮私隱不足而拒絕求助。例如有事主曾在一些有幾百人的Telegram群組中表示需要情緒支援時，群組內即時會有很多人主動找他，令他深感困擾，因此六月情緒支援點是單對單的輔導，短期內會跟進求助者的情况，如有需要會轉介到撒瑪利亞防止自殺會。

另外，大學生阿Ming在示威運動中曾參與不同角色，理解年輕人的無力感，「我們即使付出了很多也看不到事情有任何改變，而同一陣營的示威者內部又有分裂聲音，年輕人當然會承受很大壓力」。他說，看到討論區上有評論指摘示威者也會暴躁，「他們（示威者）不夠膽跟人說感受，如果肯找多些人傾訴，未必會走到這一步」。

實習記者 趙苡彤

（反修例風暴）