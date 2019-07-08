逾5000人聯署 家長聯盟籲林鄭公開對話

禮賓府請願 提五大訴求

家長聯盟從花園道聖約翰座堂遊行到禮賓府，但由於請願信於遊行時被雨水淋濕，因此聯盟改為遞交寫上五大訴求的示威牌，並由警員接收。

家長聯盟發言人何美儀表示，「看到年輕人為香港的自由付出了無數的時間，希望聚集一班家長，為年輕人打氣，並希望特首林鄭放下尊嚴，公開對話」。她又稱特首不應與年輕人閉門會面，因會予人「閉門打仔」的感覺。她認為特首應該與家長對話，「作為家長，我們與年輕人傾談機會多，我希望林太與家長對話，令年輕人的心聲可透過家長轉達予林太」。

社工復興運動的成員家棟呼籲家長嘗試理解年輕人的想法，「作為兒子，我渴望得到父母的支持和理解，但其實沒有一個父母想見到子女流血和被捕，不過我希望家長嘗試理解年輕人爭取公義的一片丹心」。

民主黨中西區區議員吳兆康帶同兒子參與遊行，兒子亦有獻花予輕生的市民。他表示有向兒子解釋示威行動的原因，並教導兒子如遇到不公要發聲。兒子亦表示從直播中看到警察打人，感到憤怒和不開心，因此出來參與行動。

（反修例風暴）