張建宗：主動接觸青年 陳茂波：珍惜生命 司局長網誌談新風 學者：影響力如零

鄭若驊：外界意見不影響檢控

政府近日稱未將6月12日整場衝突定性「暴動」，警務處長盧偉聰、特首林鄭月娥分別稱，只是有人作暴動行為。律政司長鄭若驊昨在網誌中提到，無論任何人如何定性一宗事件，大家均不應任意推測所有涉案者均會被控相同罪名，強調外界意見不影響律政司履行刑事檢控職責。她稱會加強與法律界等交流，制訂政策時會吸納其意見，呼籲公眾勿違法，尤其暴力、破壞行為。

法政匯思召集人李安然表示，若要避免予人律政司檢控受壓觀感，官員應先收回暴動說法，否則若日後控告個別人士干犯暴動罪，或會予人受壓下控告的觀感，質疑林太、盧偉聰談暴動時，「有多少時間認真看證據？」若未看證據便發表相關言論，只會令人質疑有政治動機。

政務司長張建宗在網誌稱，政府團隊會多聆聽，加強就社會關心議題與市民溝通；希望透過主動接觸青年，了解關心他們需要，確保施政更到位。

財政司長陳茂波亦稱，過去一個月不少人感身心疲累、情緒鬱悶，「無論分歧有多大，我相信有一點大家是有共識的：珍惜眼前人、珍惜生命」；強調政府深刻認識到，在決策過程中須更多吸納市民意見，盼隨着改善施政，未來可逐步修補與公眾的嫌隙。

發展局長黃偉綸網誌指出，明白修補關係非一朝一夕，政府會秉持最謙卑的心，汲取經驗、用心聆聽各方意見，盼可跨越矛盾紛爭、重新出發。

勞福局長羅致光說，未必每項政策都獲市民認同，有時或源於思慮不周或民情掌握不足，稱未來整個問責團隊會加倍努力，加強溝通、吸納社會意見，改善施政。

蔡子強：無感染力 官話連篇

對於多名官員於網誌發表意見，蔡子強稱現時政府無人說話有感染力，甚至特首林鄭月娥或鄭若驊一旦公開發言，或引來劣評如潮，故官員會更小心謹慎，遂以網誌代替，好處是毋須遭現場記者質問，可減低風險，然而內文只是官話連篇，「輿論影響力等於零」。

明報記者

（反修例風暴）