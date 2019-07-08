廣州客稱羨：在內地早被捉了

廣州遊客宮小姐與兩名首次來港的親友到尖沙嘴購物，她昨早原打算乘搭高鐵來港，發現無法購票，於是轉由羅湖入境。她說，到達尖沙嘴後看到大批市民遊行，雖不知遊行原因，但沒影響購物意欲，又稱「很羨慕你們，在內地的話應該早就被捉了」。

哥倫比亞客：港人遊行較和平

來自哥倫比亞的Ursula與弟弟首次到香港旅行，她說來港前已知港人反對港府修訂《逃犯條例》，但不知昨日尖沙嘴有遊行。被問遊行有否影響行程，她稱沒影響，「遊行表達訴求比旅遊更重要」，指港人遊行比哥倫比亞的和平，亦有長者及小孩參與。她說當地有「滋事分子」戴口罩蒙面混入遊行隊伍，並會打爛商店玻璃、向警方拋雜物如玻璃樽等，警方往往以催淚彈清場。

來自珠海的楊小姐首次來港，同行有3名友人，她們昨午由羅湖口岸入境，到尖沙嘴一帶購買化妝品及護膚品等。楊說她們在崇光百貨購物後轉到海防道購物，但見到途經九龍公園徑的遊行隊伍感到「很害怕」，打算提早於傍晚由中港城搭船回珠海，又說以後都不敢來香港。對於沿途有市民派發簡體字的反修例單張，其友人說「看完還是不懂」。

（反修例風暴）