參加者派自製襟章鼓勵港人

30多歲的Raymond和朋友在遊行起點設「心靈補給站」，讓示威者寫鼓勵字句，又派小禮物。他說由6月9日遊行起，每次民陣遊行均參加，非常疲累，但支持各區「遍地開花」辦遊行，「如果18區都遊行，政府仍無動於中，他們真的要檢討一下」。

Raymond擔心遊行時會與內地客口角甚至衝突，但仍會主動接觸他們，解釋反修例運動。「內地人面對壓迫通常會說『就是這樣了』，但香港人希望告訴他們，是可以改變的。」他強調會一直以禮相待持不同意見的人。

「女問警好人否 帶她們感受」

遊行隊伍內多為年輕人，但亦有一家大小及長者出席。42歲何先生一家四口遊行，他稱6月以來每次遊行均帶6歲和9歲女兒出席。他說6．12立法會外衝突當日，女兒看到電視上有警察打人，問他原因及警察是否好人，「我不懂得回答，唯有帶她們到現場自己感受」。

30多歲的陳小姐自製「守護未來 捍衛自由」簡體字標語，她認同遊行發起人說要向遊客解釋反修例，但認為要內地客明白民主模式很難，亦擔心會起衝突，但她說世界任何地方都有文化衝擊。

（反修例風暴）