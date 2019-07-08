沙田下周遊行 北區將軍澳有意辦 申請人：冀「遍地開花」延續反修例溫度

明報記者 林穎茵

「沙田一隅」為沙田居民自發的社區關注組織，由約10名90後沙田居民組成，曾以義務形式舉辦電影放映會等社區活動，其召集人梁延豐表示，有網民上周四已開始提出籌辦「7．14沙田遊行」，其後網民主動接觸他及區議員陳兆陽，冀他們可就活動代向警方申請「不反對通知書」，他們已於上周六遞交申請。

網民委託申請 信對方素人

梁延豐說，從沒見過遊行發起人，一直只在網上以連登及Telegram聯絡，「我們理念及行動上有一致想法，溝通過程中有共同理念，所以有互信基礎」。梁相信，遊行發起人為「素人」，不排除他們參與過雨傘運動，但認為他們過往無社運背景。

梁延豐說，「7．14沙田遊行」將有3個主要目的，包括重申5項訴求，即撤回修訂《逃犯條例》、收回暴動定義、不追究抗爭者、成立獨立調查委員會及實行雙普選；延續運動溫度，以保持議題關注度；以及令居民了解訴求。

料不像「光復屯公」 籲警克制

他們初步預計沙田遊行有近千人參加，現暫定於大圍遊樂場起步，日內會同警方商討路線細節，期望安排到接近市民活動的路線。梁強調，遊行以「和平、理性、非暴力」形式進行，料不會像日前「光復屯門公園」行動，因沒有針對性社區議題，理論上不會發生衝突；他又呼籲警方克制，避免舉紅旗或使用胡椒噴霧，以免活動變得激烈。不過，他說上街的人都有民憤，「難叫大家抑壓，大家參與時可自由發揮」。

區議員協辦 助調停衝突

區議員陳兆陽相信，網民委託他們申請「不反對通知書」的原因，是警方會對區議員「較客氣，少些刁難」，他說，若活動期間發生衝突，亦會調停。另一協辦「7．14沙田遊行」的區議員趙柱幫則表示，早前有年輕人不顧自己前途向政府控訴，政府仍無正面回應，他們不想年輕人的付出白費，希望藉活動散落各區，讓年輕人知道他們並不孤單。

（反修例風暴）