警廣東道商舖外駐守 總警司陶輝一度被圍

漢口道藥房：上月起生意減

漢口道一間藥房的員工陳先生稱，自上月數以百萬人大遊行起，生意額開始減少。他說平時是內地自由行旅客光顧為主，「平日生意額達7萬、8萬至10多萬元，今日（昨日）只得100多元」，「生意不好，但有些人過來派傳單，叫我們（入貨）買口罩，我不明白是什麼心態」。對於示威行動持續，他感到悲觀，「香港開始蕭條，我有錢都打算移民了」。被問到如何才能修補社會撕裂，他認為「收不到科，自從200萬人大遊行後，政府已完全失去管理能力，後生仔逢周末好像開派對般去遊行」。

昨午所見，有警員在海防道部分商舖外佈防，海港城面向廣東道的主要出口亦有警員駐守。中港城地舖、面向廣東道的兩間珠寶店，有店員收起在櫥窗擺設的珠寶。港威大廈的服裝店亦關閉廣東道的出入口，顧客可從另一邊門口進出。

至傍晚，逾百人一度聚集中港城門外，以普通話叫「購物」口號，並唱國歌，又舉起以簡體字寫有「購物這邊」標語，指示遊客走往高鐵西九站「購物」。

約晚上7時半，警方一度開通廣東道南北行線，但有示威者不滿，再次佔據南行線，並一度與警方對峙。6．12金鐘衝突其中一名警隊指揮、外籍總警司陶輝（Rupert Dover）現身海港城廣東道一帶巡視，其間被數十名示威者包圍，部分人大叫「shame」、「You deserve it」，警員築成人鏈護送他往梳士巴利道方向前進，其間一度有推撞。

沿途多名記者以英文向陶輝提問， 為何向示威者開槍，以及被示威者包圍有何感想，他沒有回答，另有警員表示不接受訪問。陶輝在警員護送下抵達文化中心，逗留約10分鐘後往梳士巴利公園離開。

（反修例風暴）