示威者入夜不散沿彌敦道前行 防暴警驅散拘多人 遊行迫爆尖沙嘴 佔路再爆衝突

政府：對旺角佔路感遺憾 籲和平散去

政府發言人回覆，下午遊行大致以和平理性方式進行，政府部門和港鐵提供協助及維持秩序，盡量減低對使用西九龍站的市民及旅客的影響；但對晚上有示威者佔據旺角一帶馬路表示遺憾，呼籲盡快和平散去。

昨日遊行首度由網民發起，並移師九龍，下午7時半宣告結束後，部分示威者走進彌敦道馬路，約10時許抵達旺角彌敦道匯豐中心外、佔據彌敦道南北行車線，警方在亞皆老街前築防線，阻止示威者再往太子方向前進。

示威者後退 警亞皆老街山東街「包抄」

雙方對峙間，逾百名持圓盾、長盾與警棍等裝備的防暴警陸續到場，築成多排人牆，示威者張傘應對。警方多次警告示威者若不散去，將以適當武力驅散，之後示威者齊喊「一二、一二」，慢慢後退，此時警方開始朝示威者方向推進，示威者不斷後退，但部分警員於山東街「包抄」，有防暴警以警棍揮向示威者，數名示威者被按在地上制服，部分示威者避走至西洋菜街。

的士橫攔圖阻警推進 司機被捕

約11時半，一輛的士橫攔彌敦道，試圖阻止警方推進，的士司機一度下車向示威者舉起拇指，最後被警員帶上警車。近凌晨零時，示威者仍散落旺角多處，持盾警員循多路追逐，要求示威者循油麻地方向離去。至凌晨1時15分，旺角彌敦道陸續重開。

有警員稱「執行職務毋須戴委任證」

本報記者所見，在彌敦道北行線推進的防暴警察，其中一組16人，至少有6人沒佩戴委任證，部分則佩戴一張黃底或白底黑字、寫有警員編號的紙張。此外，防暴警察在創興廣場外的彌敦道與示威者對峙時，有示威者質疑警員沒佩戴委任證，有警員稱：「警方執行職務時毋須佩戴委任證。」有警員其後再表示，執行職務時有一名警員佩戴委任證，其他就不需要。記者觀察，當時15名警員中，約3人沒佩戴委任證或展示警員編號。

昨午九龍區的遊行，原定下午4時出發，因人潮迫爆梳士巴利公園，提早約20分鐘起步，示威者沿途高呼「釋放被捕人士、追究警隊濫權、立即雙普選」等訴求，其後沿梳士巴利道往九龍公園徑走，經廣東道與柯士甸道，逾半小時後抵達西九龍站外。

遊行主辦稱23萬人 警稱高峰5.6萬

遊行前夕，西九龍高鐵站內外均守衛森嚴，站外被水馬包圍。遊行發起人之一劉頴匡於起步前強調遊行是「和平與優雅」，勸喻勿衝擊，其後帶領市民為4名反對修訂《逃犯條例》的輕生者默哀1分鐘。

遊行起步後，不斷有市民於北京道、海防道等非遊行路線中途加入。隊尾近5時離開梳士巴利花園，人潮仍迫爆半島酒店對開梳士巴利道，黑衣人潮一度同時滿佈梳士巴利道、彌敦道、柯士甸道、廣東道等多條主要幹道。遊行者陸續抵達西九龍站外，晚上7時半大會宣布歷時4小時的遊行結束。

明報記者

（反修例風暴）

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