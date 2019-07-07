同行八載 社工兼經理人社運啟蒙

生日送歌囑勿放棄

「留住你笑容，抑鬱壓迫中帶寬容，仰望壯闊蔚藍蒼穹，即使那傷感慨嘆太洶湧，來別要聽從，世間總有他者也相同，友達在背後如一同，緊張你，只想你安好，往事如風。」《給憂鬱的你》歌詞是Eddie寫給Ben的囑咐，沒有太正面的字眼，只是提醒Ben不要放棄，MV中各成員都分別抱了Ben一下。Ben說：「推出這歌時（今年3月）未準備好公布自己有抑鬱症，但這是Eddie給我的禮物。」

Ben約10歲時認識Eddie，他居於馬鞍山，Eddie則是當區社區中心的社工，找來一班男孩一起做有意義的事。Ben形容自己小時候有「港女性格」，又臭脾氣，即使是自己遲到，亦可反過來罵Eddie態度差；身旁的Eddie笑而不語，形容Ben大情大性、富正義感、具同理心，「從小到大都悲天憫人」。Ben有陣子愛玩魔術，Eddie就寫了首《魔術小子》，歌詞「我要變出開朗色彩，學業靠這意志承載，興趣我找到再熱愛，往後歲月變走傷感與悲哀」，句句都是祝福。

父母曾責怪社工帶壞兒子

31歲的Eddie亦是Ben的社運啟蒙者，在2012年帶他到反國教科集會，後來是佔領運動及其他大大小小的社運。Ben的父母曾致電責怪Eddie帶壞兒子，身為社工的Eddie耐心解釋，疏導他們情緒，勸道「為了政見問題，輸了親子關係，一點都不值得」，他身為社工，亦成了Ben與父母之間溝通的一道橋樑。

（反修例風暴）