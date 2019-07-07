患抑鬱唱勵志歌 盼同見證崩壞時代 Boyz' Reborn主音：視己如友學寬容

18歲的Ben有時很無力、覺得自己萬般不是，於是學習將自己幻想成是一個朋友，這樣就可以對自己寬容一點。他公開這陰暗一面，就是要勉勵其他同處情緒低谷的青年，他們沒有比較差，大家其實可以一同做崩壞時代的見證人。

文：羅嘉凝

圖：馮凱鍵

別人用年份回憶過去，Ben的成功則以社會運動與歌曲作記。Boyz' Reborn的前身Big Boyz Club於2011年成立，推出第一首歌《男孩之歌》，當時Ben並非團員，只因喜歡那曲，膽粗粗去馬鞍山某商場「追星」聽足全程，「我是第一個粉絲，雖然第一首歌無我份，但MV中都有拍到我」 ，之後他加入並成為其中一名主音。

父母知患病嚇倒 「以為個仔傻了」

樂團本來唱出小男孩心聲，佔領運動時開始唱《催淚彈》，後改名Boyz' Reborn到叱吒頒獎禮上同唱《撐起雨傘》，那年Ben還是個中二學生，父母開始擔心他走得太前。與父母的政治分歧、對自身的不滿，令他逐漸寡言、失眠，常躲在房間內，沉鬱了半年，社工帶他求診精神科醫生，「家人知道，但他們hashtag中國人，不太懂主動關心你，又被精神科嚇親，以為個仔傻了」。

四度加藥仍欲尋死 天台邊緣回頭

他不怪責父母，逐漸學習與抑鬱症共處，外人看他表面仍是個開朗少年，背後卻抑鬱得經常想自殺，兩年多以來，精神科醫生四度加藥，依然驅不散他無盡的孤獨感和尋死的心，但他學會逼自己下牀，走出家門，找人傾訴。

近期他積極投入反修訂《逃犯條例》示威，父母怕他衝太前，6月11日大吵一場，「他們（父母）直情要我揀屋企抑或社會，我不覺得兩者有衝突，我無表態，他們覺得我只理社會，不愛屋企了」，後來幾個青年相繼輕生，他7月1日早上突然有感社會壓迫、家庭壓力、朋友不關心社會等，難過得走上天台，幸突然想起自己痛惜青年犧牲生命，自己豈能成為其中一個犧牲者。

獲益社運 「覺得生活不止自己」

懸崖勒馬之後，他趕上七一遊行擺街站，晚上到立法會附近聲援示威，「參加社運時，我可以放低自己，着眼他人，做事亦單純出於對人的關心，社運幫我很多，讓我覺得生活不止自己」。

死亡，於他而言是逃避，於別人則可能是解脫；於自己是不負責任，於別人或是最後的出路。他知道那是雙重標準，因他對待人寬容、律己以嚴，所以他學習將自己當成自己的朋友，例如他有個朋友經常自責在社運中付出不夠，但他看來那個朋友已做了很多，所以當他覺得自己有不足時，他會將那個自己當作朋友，那他就可以寬容一點。

歌正面人負面 因聽眾受感動得力

難過時，他愛沉醉在金屬音樂中，Boyz' Reborn的歌能陪他走過幽谷嗎？他說閒時鮮有聽自己樂團的歌，因為錄音、演出時已聽夠多了，「我們的歌很正面，但我們團員都偏負面」。他說在台上表演就如參加社運，「重點都放在別人身上，想鼓勵別人，想別人會好，很少想到自己，想的都是表演和觀眾」，有時他甚至鼓勵到自己，又會因身邊人或網民受他們歌曲感動而得力。

樂團歌曲中，他最喜歡《給青春的你》，歌詞有句是「當你淚要掉下來，痛傷也是精彩」，回頭看那些挫折都是成長的養分，而現在就讀明愛專上學院社會科學系的他仍很瘦弱，暑期到立法會議員區諾軒辦事處實習，目標做社工推動社區發展，日後能一直繼續玩音樂，迎接人生的變化。

（反修例風暴）