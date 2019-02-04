「612基金」籌1200萬 暫16被捕者獲支援

基金由天主教會樞機陳日君、資深大律師吳靄儀、嶺南大學文化研究系客席副教授許寶強、立法會前議員何秀蘭及藝人何韻詩任信託人。吳靄儀說，基金主要為多場反修例運動中受傷、被捕或有可能被捕的示威者，甚至其家人提供人道支援。她舉例，若有年輕人擔心被捕而欲找法律意見、示威者的媽媽需要心理輔導、受傷的示威者需要醫療，或日後投訴的支援，基金都願意協助，並資助相關款項。

基金秘書處成員卓佳佳說，至今收到58宗個案，包括41宗法律支援、8宗醫療支援及9宗心理支援個案，當中有16名被捕者求助，基金亦會主動接觸有需要的人。她建議有需要的人可直接聯絡基金，因坊間求助渠道未必全部可靠，市民亦可能有多方面需要，基金可提供一站式支援。同時，市民可自行尋找相關服務後，再憑單據向基金尋求財政援助；亦可由其他團體轉介。

收58個案 17宗屬醫療或心理支援

吳靄儀說，不同政黨於6月16日一天已為基金籌得逾1200萬元，昨日起亦可經銀行轉帳或寄支票捐款，呼籲有需要者盡量接觸基金，不要辜負熱心市民的支持，以通訊軟件、電郵或填寫網上表格聯絡皆可，身分絕對保密。

（反修例風暴）