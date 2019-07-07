陳日君籲特赦被捕者 湯漢稱好建議

文憑試周三放榜，湯漢昨在一個放榜打氣大會分享了「良馬對」故事，指岳飛以馬喻人，良馬應有所為，有所不為；知所取，知所不取。劣馬則喜愛表露自己，卻又容易困乏。其後被問特首林鄭月娥是良馬還是劣馬，他說：「如一個人依照自己信仰，覺得自己對得住良心，就是良馬，但這只是主觀上，同時也需顧及客觀方面，例如大家的意見。」

陳：逼到示威者以生命表達意見是「羞恥」

至於如何分辨堅持與固執，湯漢樞機說：「我們要擇善固執，照着良心去做，並做到推己及人，人生在世不止為自己而活，也要為整體。」至於示威者是否擇善固執，他說這只是提供一個原則讓年輕人思考。

另外，陳日君昨在一個記者會談及近日輕生者時一度落淚，認為把示威者逼到以生命表達意見是「羞恥」，並指政府要為「所謂暴力」負很大責任，應特赦被捕者。湯漢其後回應說：「他（陳）給了一個好建議，而且我們應待人以寬，待己以嚴。」

教育大學學生會及舊生昨辦活動悼念離世的教大生及舊生，朱耀明牧師帶領參加者唱We Shall Overcome，教大社會科學系講師黎明以希臘神話西西弗斯推石頭上山的故事比喻香港現况，稱儘管目前未成功，但盼大家休息過後能重新推石。

昨日亦是另一離世者的「頭七」，愛丁堡廣場昨晚舉行民間自發的追悼會，分別設上香區、點燭區、祈禱區及念經區，並有「樹窿區」，有社工及輔導員提供情緒支援。

羅致光：負面情緒瀰漫 放榜高危

勞工及福利局長羅致光昨稱，社會瀰漫負面情緒，文憑試放榜算是高危日子，盼大家減少負面形容詞及描述，減低負面的傳染性。他提醒家長調整心態，有同學可能覺得自己的成績不太理想，產生負面情緒，若再加上社會負面信息，或家長表達的負面反應，對子女影響相當大，盼社會服務機構能做多些工作。

（反修例風暴）