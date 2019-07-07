涉分享警資料 手機維修店主被捕 指警威脅「如不合作盡掃店舖機」

指懷孕姊遭搶手機 簽「滿意」筆錄

曾罷市的「3C維修工作室」東主賴先生憶述，當晚警員指他分享警員個人資料，要求入門蒐證，當姊姊想拍攝搜查令時，警員即收回搜查令。被問會否投訴，他說不會，「投訴都無用」，姊姊當時亦因太害怕而簽署一份表示對搜查「無投訴，好滿意」的筆錄，又說姊姊仍十分恐懼，不敢接聽陌生來電。

賴先生指出，搜查過程中沒找律師，事後才知讓警察入屋搜查前應找律師；又稱當時有警員說「有律師都無用」。他表示，在前往警署前有叫姊姊找律師，但或當時太晚而找不到，遂在沒有律師陪同下錄口供，3小時後保釋離開。

警稱拘28歲男子 已保釋

警方證實上周三拘捕一名28歲賴姓男子，他涉「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」，並已保釋，須於8月上旬報到。警方稱，如認為受到警方不合理對待，可向投訴警察課投訴，投訴警察課會按既定程序公平公正處理。

（反修例風暴）