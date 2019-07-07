彭定康：2047前英有權與華論港 人民日報：聯合聲明沒允許

彭定康：修例是「最後一根稻草」

彭定康形容，《逃犯條例》修例是「最後一根稻草」，能摧毁香港的法治防線；現時共產黨推行全面掌控，中央已收緊對香港的控制——言論自由被削弱、特首林鄭月娥或多或少奉旨辦事。他又提到，中國駐英大使劉曉明可能認為，英國正嘗試阻礙香港投入祖國懷抱，但他認為港人所憂慮的，正正是共產黨的懷抱。他認為，不應因立法會的暴力場面而忽視近200萬市民的和平示威，重申應就最近的事件展開獨立及公開的調查。

《人民日報》海外版昨日發表題為〈某些人在香港問題上須擺正位置〉文章，提到近日香港發生暴力衝擊立法會事件，中方提醒英方某些人勿罔顧事實、惡意中傷，並警告他們停止干涉內政、挑戰底線。文章批評，有英國官員動輒拿出《中英聯合聲明》，目的為插手香港事務製造口實，又斥有些英國政客動不動就以「守護者」自居，實質是不肯從殖民者的幻象中醒來。文章呼籲，面對香港問題，英國要將香港作為中國一部分來看待，兩國才能得以開展對話。

（反修例風暴）