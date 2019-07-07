有商戶續營業 起衝突即拉閘

周生生：未特別評估遊行影響

周生生（0116）大中華營運總經理劉克斌表示，未有特別評估今日九龍遊行對分店的影響，而旅發局6月數據顯示，內地旅行團有所減少，消費情緒減弱，但過去零售業均面對了不同問題，例如幾年前「佔中」民間行動，期內亦拖累銅鑼灣及旺角門市店，但人流有轉移到其他旅遊區。

華大酒店：旺區房價按年降一成

華大酒店（0201）主席鄭啓文表示，旗下酒店合共提供約3000間客房，上月出現一輪示威，內地及東南亞旅行團有所減少，惟6月至7月中為傳統淡季，集團有調整價格維持出租率，現時酒店出租率近百分百。他透露，近期尖沙嘴、銅鑼灣等旺區酒店的房價按年降價約一成，而北角及上環等酒店則未有減價，自己對7月15日至8月底的夏季旺季仍感樂觀，旗下酒店無意減價。

停泊在梳士巴利花園的八珍美食車，員工梁先生表示今日會繼續營業，認為營業與示威者沒有牴觸，不希望影響生意，更盼可賣出飲品。惟他稱若示威者造成騷擾或出現衝突，就會拉閘關門。

廣東道藥房：上月生意減半

今日遊行路徑雖不經廣東道，但有人亦怕有市民會轉到廣東道派傳單。廣東道的藥房員工葉先生說，暫時未收到老闆指示，應會繼續營業，但指即使無人到廣東道遊行，6月生意都少了五成，「內地人都不敢來港」。

在廣東道賣飲品及雪糕的流動檔檔主黃先生今天打算休息一天，擔心遊行期間會有衝突影響安全，休息一天雖會少掙數百元，但稱影響不大，「打風落雨我也不開檔，就當作明天（周日）下雨」。他形容自己為中間派，指年輕人走出來「冰封三尺非一日之寒」，不會批評示威者。

（反修例風暴）