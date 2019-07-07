九龍今遊行 西九站封剩兩出入口 非乘客不准入站 2000警力應對

不接受即場購票 訂票者須示回鄉卡

港鐵昨晚在約11時35公布，因應今日遊行，港鐵與相關政府部門協調、獲得其同意後，今早西九站開始運作即實施特別措施，只開放一個出入口D供乘客入站，以及開放出入口K供乘客離開車站，其餘行人使用的出入口全日關閉。此外，所有車輛出入口包括的士站、停車場上落客區，全日關閉，而接駁西九龍站的柯士甸站B4、C和D4出入口，也會全日關閉。

非乘客一律不准入站，乘客若要進入西九站，必須已實名購買今日的車票；已買票又已取票者，可即時入站，經網上或電話購票的乘客，須出示相關訂單編號及回鄉卡才可進入。西九站票務處及售票機今日暫停售票服務。車站內商店只作有限度服務，今日亦不容許送車或接車者入站。港鐵會向打算重新安排行程或退回於7月7日出發車票的乘客提供協助。

西九港島新界南應變大隊戒備

運輸及房屋局長陳帆昨日見記者，被問會否「封站」，他未有直接回答，表示當局已和港鐵及相關政府部門緊密聯絡，盡可能在秩序方面做好疏導，亦會增加人手應對。他呼籲遊行者和平表達意見。

警方表示，會密切留意調配適當人手，維持公共秩序，保障公眾安全。警方亦呼籲參與者遵照在場警務人員或主辦單位糾察的指示。據悉，警方將派出約2000警力，包括西九龍、港島及新界南總區應變大隊的防暴警察戒備。另外，鄰近高鐵站的港鐵柯士甸站、尖沙嘴站，警方會加派人手到場維持秩序，視乎人流實施管制措施。

主辦盼向遊客展理性一面

代表申請不反對通知書的劉頴匡說，是次遊行希望向內地遊客展現「和平、理性、優雅」一面，任何衝擊都違背原意，本預計有2000人參加，但現時估計應有更多。他稱已安排40名糾察及正聯絡民主派議員參與，不希望市民因為擔心出現衝突就不參與。

劉頴匡稱整個活動都不會進入高鐵站範圍，亦相信反修例市民不會主動進入內地口岸區。他說，高鐵站附近有鐵路及通道讓人潮疏散，認為港鐵如封閉出入口令人潮無法散去，港鐵要負責；他會在終點呼籲遊行的人不要在高鐵站範圍示威，又認為行動籌辦過程中引起政府和警方大反應，已有施壓之效。

但社交媒體上有網民籲勿穿黑衣入站，可帶衣服更換，又着參加者「諗定自己坐高鐵去邊，例如要話去福田」。

高鐵站保安接令禁拍照

內地口岸區「特保」巡邏

高鐵站昨日未見有大量警員駐守，惟有保安對遊客和記者拍照大為緊張，指上司有命令昨日和今日任何人都不可以在站內拍照；屬內地口岸區的候車大堂，有四五名身穿「特保」制服的人員巡邏。

由上海來港兩天的陳小姐原本擬和友人集中在尖沙嘴活動，無聽聞香港連串反修例運動，更不知道今天有遊行，得知後表示會考慮更改行程。

香港旅遊業議會總幹事陳張樂怡指出，今日下午搭乘高鐵返港的旅行團有14、15團，涉約500旅客；她相信高鐵會有應變措施疏導旅客。中旅社自由行業務中心副總經理楊世鑫稱，下午有兩三團返港，每團為數約40人，若交通擁塞、遊行人士多，會安排旅遊巴到深圳北站接載旅客返港。香港旅遊聯業工會聯會總幹事林志挺表示，已通知導遊、領隊更改行程，避免前往尖沙嘴。

明報記者

（反修例風暴）