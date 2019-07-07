羅范：自願問責未嘗不可 若無通識更多人「衝」

羅范椒芬昨與民主黨議員涂謹申一同出席節目，涂謹申說市民對制度和當權者沒有信心，現時香港情况，若是其他地方特首早已辭職或重組班子，問：「我們的官員是否一個都唔使問責下台？」羅太被問到有否官員需下台時稱，若有官員自願亦未嘗不可，但要考慮到人選等問題，「不能期望所有事都即時發生」。她回覆本報查詢時說，當時只是回應涂謹申，重申此事難度很高，她亦不想特別指明某個官員。

謝偉俊倡「象徵式交人」 葉劉不同意

建制派議員謝偉俊出席商台《政經星期六》時亦建議政府作重要官員的調換，象徵式「交人」或改組行會，展示誠意和決心，認為不做任何事只會令「洪水爆出來」。另一行會成員湯家驊接受查詢時稱，問責官員需向特首問責，有否官員需下台視乎特首怎樣衝量。行會成員葉劉淑儀及葉國謙則表示，不贊成要個別官員下台「祭旗」，葉太又稱林鄭月娥應走進學生中，而不是要學生到特首辦與她閉門會面。

另外，羅太在節目上一再強調政治是妥協藝術，至於大學學生代表拒絕閉門與特首對話，她說只要公開會面不是公關騷，不是要當面奚落，是可行的；但涂謹申認為若政府表現出真心改過，即使官員與學生會面時被罵也要接受。湯家驊稱佔領運動時都能公開對話，相信今日亦可這樣處理。

有青年用生命或負刑責等方式抗議，被問到政府有否責任，羅太說「不能將青年人輕生問題就話係政府責任，同樣不能話通識教育引起到青年人上街」。她說，看到年輕人說絕望，年長者仍然從社會、經濟問題看青年訴求，但青年重視價值觀、講求理想及追求自由和法治，繼續處理房屋問題可能不對焦。她稱自己都有上連登了解意見，又說通識教育培養學生多角度思維，若無通識，可能有更多年輕人只看社交媒體信息而「衝出去」。

（反修例風暴）