多區現連儂牆 「為市民找情緒出口」

發起擁抱路人地區放眏 「不讓運動熄滅」

「香港人撐到底」、「國際在看，香港不孤單」、「不撤不散」、「絕對不可以再有人放棄生命」。各區居民自發用文字為香港打氣，色彩斑斕的便利貼在港九新界築起了一幅幅「連儂牆」。香港大學港鐵站外「連儂牆」的發起人之一、視覺藝術家梁曉然希望感染市民繼續支持反修例運動，相信可能出現蝴蝶效應。觀塘港鐵站外連儂牆發起人之一、90後見習工程師Matthew說，透過Telegram集合了6、7名觀塘年輕人一起擺街站，指近日發生多宗輕生個案，希望連儂牆讓在運動中失望的市民藉文字找出情緒出口。Matthew亦自資印製並派發單張，宣傳今日九龍區遊行，望反修例運動不會慢慢熄滅。街站附近亦有人舉起「Free Hug」字牌，不斷向路人說「過嚟攬吓啦，唔使怕醜呀」，冀以擁抱為港人打打氣。

同一地點有另一班約10名的年輕人，他們以簡單的摺櫈、紙皮、小型放映機辦迷你放映會，播放反修例抗爭運動和抗爭者訪問新聞片段。10多名搞手素未謀面，透過Telegram集合了有志之士就成行，當中的90後設計師Alex說，希望藉放映會讓較年長的觀塘居民了解抗爭原委；不讓這場民主運動聲勢淡下來，並將抗爭種子帶入社區不同年齡層。

（反修例風暴）