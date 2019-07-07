蔡子強：社會躁動 自己行動解問題 警消息：示威行為零和遊戲

連登討論區有人發起18區反修例遊行，今日先在尖沙嘴，下兩個周日分別擬在沙田和大埔遊行。警方消息人士稱，對多區遊行抱觀望態度，仍有待觀察昨日屯門遊行及今日尖沙嘴區遊行後的輿論導向，從而評估日後多區遊行的參與人數及風險。他強調警方有足夠人手應付各區遊行，被問及會否對治安有影響，消息人士形容示威者的行為是「零和遊戲」，警察要「埋單」，市民亦要「埋單」，市民漸漸會發現其影響。

成名：過去數周行動 令人感到充權

科大社會科學系副教授成名形容，過去數周的抗爭行動令示威者感到充權，更會行出來爭取一些長期政府無正視的社區問題，他認為短期內政府面對的挑戰會愈來愈多，但長期而言則視乎示威者會否恪守非暴力原則。蔡子強分析，運動已自然發展成一種「去大台化」、「去中心化」，這種抗爭方式難以預計且不確定性高，政府難預測和預防，會令政府「頭都大埋」。

（反修例風暴）