抗爭散社區 「光復屯公」爆衝突 警方噴椒 遊行者一度圍屯門警署

主辦：逾萬人參與 警：高峰1800

大批網民及屯門居民昨響應行動，遊行發起人巫堃泰說，康文署2006年在公園內設立「自娛區」，批評有人經常使用超大型喇叭造成噪音污染，滋擾居民。遊行者下午3時由屯門新和里遊樂場出發，遊行至屯門公園，沿途有警員維持秩序，有市民手持自製標語牌，其間有人走出馬路，警方在屯門市中心V City對開一度展示黃旗警告，其後放行。

遊行者約3時半到達屯門公園後，一度與在場人士互相指罵。遊行者其後包圍一名在公園內表演的女子，高呼「掃黃」，雙方互相淋潑飲品及投擲雜物，警方其後將該女子帶離現場。有遊行者其後在公園涼亭地下發現一支警棍，又大叫「保護警棍」，報警後有軍裝人員到場處理。警務處副處長（行動）鄧炳強在現場高位視察。

警方其後在公園內帶走一男一女，並將他們帶到公園外近友愛邨位置上警車。一群遊行者遂追前包圍警車，並指警車上一名男子施襲，約20名警員築成人鏈讓警車駛走，其間一名警員曾高呼「搶槍」，一度與遊行者身體碰撞，涉事遊行者隨即被其他人拉入人群。

狙擊表演女子 警民女廁外對峙兩小時

屯門公園內的遊行者亦未有散去，另一名在公園內表演的女子遭「狙擊」而走入女廁，引來逾百人包圍，大批男警駐守廁所外防止他們闖入，其間市民高呼「唱歌」、「派利市」、「我要看表演」，有人揮動鈔票，有便衣警員持攝錄機拍攝。雙方對峙逾兩小時，該女子最終由女警陪同下離開，到公園對面的天后廟外登上警車離開。

約傍晚6時，警方在屯門公園內再帶走一名男子，將他送到V City外登上的士，大批遊行者包圍的士，並指該男子曾襲擊遊行者；警方又築成人鏈為的士開路，並施放數次胡椒噴霧驅散人群，及展示紅旗警告。

撐警集會保安到場遭包圍 警助離開

數百示威者入夜後遊行至杯渡路的屯門警署，佔據一帶馬路，並在警署外集結。其間，在上月撐警集會負責保安工作的「大波Man」石房有，與數名身穿白衣、寫有「忠義」字樣的人到場，遭示威者包圍，石及另一女子其後被警方帶上警車離開。

另一男子被指曾拍攝示威者容貌而被包圍，立法會議員許智峯及林卓廷到場了解，其間多名機動部動警員築成人鏈驅散示威者，並將該男子拉走。示威者於警署外集結，至約9時半散去。警方稱全日未有人被捕。

康文署稱，過去半年接獲342宗有關屯門公園曲藝活動的投訴，逾八成涉及噪音滋擾問題，其餘有關曲藝人士收取打賞、懷疑有不雅行為、非法勞工等。署方說昨已加派人手到屯門公園維持秩序。

網民未來兩周擬沙田大埔遊行

有網民在連登發起未來兩個周日到沙田及大埔區遊行，又倡辦光復上水行動，望打擊水貨客活動，表明目標「18區都有反送中聲音」。網民稱發動遊行是要政府回應五大訴求。

明報記者

（反修例風暴）

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