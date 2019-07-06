英議員點名批港警司 警4協會促道歉

質疑漠視真相 鼓勵「起底」

古德曼發言時點名指出，有證據顯示英籍警司薛鎮廷（Justin Shave）下令向示威者發射催淚彈；另不點名指出兩名總警司是負責6月事發當日人群管理的最高級警官之一，質問英國當局會採什麼行動處理該3名下令做出「警察殘酷行徑」（police brutality）的英國公民。

警察隊員佐級協會、警務督察協會、警司協會及海外督察協會聯合去信古德曼，指她點出該英籍警司名字，鼓勵他人對他網上「起底」，3名警官及家人承受刻薄的網上攻擊及其他人身威脅。信中又指出，警方當時以最低武力鎮壓暴徒、恢復社會秩序及避免雙方受傷，又稱網上很多片段顯示，是示威者首先使用武力。該信以強硬措辭批評古德曼，指她對香港所發生的事情一無所知，質疑她蓄意漠視真相，或是閱讀錯誤的報告，要求她向該警官及香港警察道歉。

監警通過審視上月公眾活動

對於古德曼要求港府成立獨立調查委員會，該信提到監警會已通過對上月發生的一連串公眾活動進行審視。監警會早前稱，提供資料者若涉犯法，會向警務處長報告。監警會昨發新聞稿指出，昨天召開特別內務會議，全體出席委員一致通過對上月公眾活動進行審視，並會向特首提交報告及公布詳情，惟發言人稱，各界提供資料僅作審視用，不會用作舉報罪案或提出投訴。

（反修例風暴）