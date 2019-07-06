圍警總案首人提堂 「佔旺畫家」控襲警刑毁擾亂秩序

31歲被告潘浩超，報稱居無定所，昨日由警車押到法院提訊；翻查資料，他是6．21包圍警總被捕者中，首名被落案提堂者。他在庭上對每項控罪均表示「明白」，並不時望向公眾席。

擾亂罪涉爆粗、舉中指、籲供蛋

3項控罪分別指出，被告涉於6月21日晚上6時49分至晚上10時，在灣仔警署外襲擊8名正在執行職務的警務人員，並在無合理辯解下損壞屬於香港警務處的牆及扶手電梯，以及在灣仔警署外公眾地方作出擾亂秩序的行為，即說粗言穢語、辱罵性或侮辱性言詞，向警務人員高舉中指，以及呼籲其他在場示威者提供雞蛋給他擲向警務人員，而該行為相當可能會破壞社會安寧。

案發之日被告甫獲保釋

控方昨申請將案件押後3個工作天，以便安排15名警員做認人手續，並透露在案發當天，被告早上曾在東區裁判法院就另一宗刑事損壞案提堂，當時裁判官批准他保釋候訊。

辯方無反對押後，但要求押後時間長達4周，因為其中一項公眾地方作出擾亂秩序行為控罪，涉及《公安條例》17B條，要求諮詢法律意見。

被告稱未被警誡告知罪名

疑似公安謂「唔聽話國內見」

另外辯方投訴，被告本周三（3日）早上在旺角被捕後，未被警誡告知檢控罪名，便被扣手銬帶上七人車，再在車上被迫戴上頭套，有警員說：「傻仔，用公安同你玩」。被帶到灣仔警署搜身時，被告被撥性器官，之後又有疑似公安向他說：「𡃁仔，咁唔鍾意返大陸，就送你返去」和「𡃁仔，唔聽話，就國內見」。同時被告在警方扣押期間沒獲提供三餐。

官着另找渠道處理投訴

不過主任裁判官羅德泉指出，案件已進入司法程序，被告只是投訴警方行政不當，表面上不涉及證供呈堂的處理，法庭不是警方另一部門，故只會記錄被告的投訴，着他另行到其他行政渠道處理。

【案件編號：ESCC1634/19】

明報記者

（反修例風暴）