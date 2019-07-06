整條添美道 只聞加油聲 闖立會和理非 為團結放下「潔癖」

見警上膠彈 人鏈傳物資膠板木板

在被捕的白色恐怖籠罩下，4名曾於7月1日闖入立法會的示威者圍在電話旁，化成A、B、C、D匿名受訪。Ａ自稱有「暴力潔癖」，憶當天有示威者推鐵車撞立法會玻璃門，起初旁人似欲勸止，但5分鐘後，整條添美道只有一陣陣「加油」聲；當立法會內的警察上橡膠子彈，玻璃門外有示威者問「如果開槍要怎辦」，不一會就有人向前傳來膠板、木板；當有人在立法會「煲底」撞門，很快就有人鏈傳物資。

「身在現場，某程度已令事件推進」

「我覺得我們身在現場，某程度已令事件推進。」Ａ見前方衝玻璃門，後方蹲在草坪拔草，以便更多人踏上草坪，現場有一名伊朗學生形容，伊朗或歐洲社運很多權鬥，香港抗爭卻很團結。從事設計行業的Ａ見證，這種團結自6月已在公司茶水間凝聚，同事間閒聊會談怎樣做文宣、到哪佔領。

Ｃ原是和理非，在中資公司返工，以往幫過政府寫宣傳稿。6月9日食完晚飯到中信大廈外以示支持，遇上「速龍小隊」追擊，7月1日再到場已戴好頭盔、眼罩，全副武裝。她難忘有幾名三四十歲社總社工，無頭盔、無口罩，游走人群間，「我問你（即社工）在做什麼，他們說社工本質是與青年同行，要無裝備才可保護大家，大家不用怕，如果有事，我們在前面幫你們擋住。」

回應暴力譴責 「大家不是亂破壞」

事後社會譴責暴力，斥示威者衝入立法會後大肆破壞，Ｃ說當夜現場有人Airdrop立法會平面圖出來，「大家不是亂破壞，而是按圖尋找會議廳」，Ｂ反駁稱「其實很多事情都並非市民認許，例如『送中』」，Ｄ則指譴責聲已比想像中小，「如同10年前推鐵馬」。Ｄ做小生意，生意人怕香港亂，他笑言「我最驚香港亂，怕被大陸搞亂」，他指年輕一輩難買樓、無錢移民，參與社會運動為改善現况。

沒有無力感 因太多事可做

當晚原有20名示威者欲留守立法會，最後剩3人，再被示威者合力帶走「一齊撤」，Ｃ在回家路上得悉忍不住哭了，因為實在不欲示威者受傷。Ａ則說理性上尊重別人留守意願，但感性上卻很感動，可全體安全撤離，「我見到人性的光輝」。Ｂ更形容從未覺得香港如此有希望，「這個6月令我覺得香港有希望」，大家沒有互罵，而是合力做事。

示威由開始時四大訴求，後來要特首下台，再變成爭取雙普選，下一步呢？Ｃ指現自發在Telegram群組寫文宣，冀在選舉中踢走建制派，Ｂ則說有太多事可以做，例如加入18區不同的Telegram群組，完全沒有無力感，「無力感是無事可做，有事可做就不會無力」。

明報記者 羅嘉凝

（反修例風暴）