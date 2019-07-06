示威者「預設不入院」 義診中醫Telegram問診

鄺俊宇批警白色恐怖 感激醫護協助

民主黨立法會議員鄺俊宇批評警方早前在公立醫院內拘捕傷者，是香港回歸以來最大的白色恐怖，使年輕人不敢到公立醫院求醫。鄺正協調傷者尋求治療，7‧1衝突他收到數名傷者求助，各人情况「安妥」。他感激公院醫護向他說傷者可到急症室，強調醫護會保護傷者；18區亦有不同診所和醫生願協助，鄺呼籲如有學生受了傷但不敢求醫可找他。

醫生組織杏林覺醒亦於7月2日凌晨在社交網站表示，如果有「同路人」受傷需協助可找杏林覺醒，又在帖文中標註字眼「#永遠站在雞蛋的一邊對抗高牆」。

收不敢去醫院者 見證憤怒變淡然

中醫界特首選委李家麟的診所正治理受傷的示威者，他稱現時網絡有10多個中醫師和護士，有別於示威區醫療站，他們主要在現場「盡量散開執漏」，並事後接收不敢去醫院的傷者。

李家麟至今收到10多宗求助，包括胡椒噴劑和催淚彈引起的眼睛、喉嚨、皮膚痛楚，及扭傷、跌傷，甚至被警棍打傷後腦。李說，部分傷者透過年輕人常用的Telegram，傳送照片展示傷勢，例如有人中了胡椒噴劑後眼紅腫痛求助，李家麟就用軟件隔空指示如何處理。

李家麟憶述，2014年佔運示威者受傷時「憤怒嘅情緒強」，「但今次幾個（傷者）求醫，我跟他說『哇你都好重傷喎』，他們會望吓你講『哈哈係囉』，態度是我預了受傷先出來，他們好慷慨，出乎意料。去到7‧1，大家（示威者）預設不去醫院，以前仲會覺得荒謬，為什麼醫院都不敢去，現在他們好淡然地覺得『係咁㗎啦』」。李家麟說，不認同有些人稱年輕人視死如歸，「我在現場見到99%人都好想安全返屋企，只是他們好清楚風險，知道追求訴求需付出。這班人好純良嘅感覺好強」。

「受傷被捕有辦法幫，自殺無辦法」

見過眾多衝突場面，最令李家麟難過心痛是早前幾宗自殺案，「你受傷流血被捕，我們有各種辦法幫你，但自殺就無辦法，無得返轉頭」。未來難預計，他說只能「緊貼」運動，繼續到最前線回應最多人的需要。

明報記者 朱韻斐

（反修例風暴）