一晚跟進30網民 社工壓力大增

明愛連線Teen地—網上青年支援隊（東九龍）團隊隊長黃靜怡表示，該團隊在社交平台及網上論壇，向發帖寫有「高危字眼」如精神健康、自傷或自殺的網民接觸。她形容6月起工作「繁忙了很多」；網上平台平均5分鐘就有100至200個新訊息，而團隊一名社工每晚最多會跟進二三十名網民情况，接觸到的個案「其實是非常有限」；因應近日社會情况，團隊「主動出擊」私訊網民，有別以前在帖文留下聯絡資料，「以前覺得可以等對方主動求助，但現在情况較緊急。」

前線公餘到現場 身心俱疲

香港社會工作者總工會總幹事許麗明表示，近日示威中，不少社工在非工作時間，走到示威現場提供情緒支援，不論體力、心理上都相當辛苦。她說社福機構管理層擔心對前線社工的支援是否足夠。

許麗明舉例，近日多宗危站事件，社工不僅要處理當事人情况，更要照顧旁觀者的不安，「因為社工是專業人士，市民會將整件事交由他一人處理」，「到底社工有否足夠能力處理？現場的支援及資料足夠嗎？」她指社工在非上班時間跟進的個案，如何轉介到各主流及非主流服務，社署要整合及連繫各方，令有需要者得到長期支援。

（反修例風暴）