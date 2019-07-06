個案：暈倒自責離開前線 歇斯底里痛哭 年輕人悲憤 社工：觸發人生困擾

張建宗：輕生事件令政府痛心

在社福機構擔任青年工作10多年的Sam，於6月30日晚至7月2日凌晨留在金鐘，他說曾見20歲出頭的女孩歇斯底里地痛哭，其間透露運動訴求無人聽見而感絕望，想以自毁行為示威；當晚他照顧了3個受情緒困擾的示威者。至七一清晨，他指有示威者手腳無力暈倒呼吸困難，被帶離示威區前線，卻因無法與其他示威者同行而自責大聲哭泣。

訴說起年輕人的事，Sam受訪時兩度落淚，「不忍可愛的年輕人受這樣的待遇，無法掉下他們離開」。他與示威者建立Telegram群組，群組內有人情緒異常就致電關心。Sam的朋友中，約30至40名社工自發協助青年。

求助急增 有人幻聽幻覺

天主教香港教區因應青年陷迷惘前日發聲明指教區將盡棉力，支持社福界提供的服務。教區轄下的明愛青少年及社區服務總主任陳偉良指，由香港明愛與香港青年協會及香港小童群益會合辦的「OPEN噏」於6月16日收到450個求助短訊，遠多於日常平均接獲的60至80個求助，7月1日收到200個求助。

明愛設立「明愛連線Teen地—網上青年支援隊」，團隊隊長黃靜怡表示，受困個案面臨巨大無力及無助感，覺得「為何我已盡力付出卻毫無回報？」黃說，這些青年因反修例運動，一併觸發他們本來對人生、學業等的困擾，甚至會出現與社會事件相關的幻聽及幻覺。

明愛地區入手 輔導創傷後遺症

陳偉良形容現時情况「嚴峻」，又表示每當有不幸事件，都會挑起其他人的情緒，他們會盡力疏導。他續說，這場社會運動開始回歸社區，明愛會於未來兩三周從地區入手，地區中心將舉行運動解說會，與年輕人探討如何計劃將來；另為接收到患創傷後遺症的青少年提供輔導服務；並提供法律支援。

社署研撥款助青少年情緒輔導

社署前日去信49間提供青少年服務及家庭服務的社福機構，表示近日社會紛爭為青少年及其家庭帶來情緒困擾，前線社工因此有特別安排回應需要，社署將會彈性處理，審視各機構2019至2020年津貼及服務協議服務指標，並會考慮近日社會的特別情况。信中提到如社福機構為青少年及其家庭度身訂做計劃或服務，支援他們的情緒，署方歡迎機構提交計劃書，並會考慮向計劃撥款。

社署回覆查詢時稱，如機構調配人手加強對青少年及其家人的情緒支援服務而導致在其他方面的服務量表現未能達標，社署會寬鬆處理；如有合適的計劃，署方會視乎服務的性質、內容、規模、服務人數、服務量等因素在資源上配合。

香港社會工作者總工會總幹事許麗明說，社聯就社署信件召開會議，社署代表沒交代增撥資源的具體方案。她批評政府將責任放在社福機構，問題源頭卻是特首沒回應訴求，「政府一定要正面回應」。

明報記者

（反修例風暴）