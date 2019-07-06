謝偉俊撐設獨立調查委會 建制派分歧

盧偉國：太多火頭 吳秋北：礙警執法

謝偉俊昨在港台《千禧年代》分析，政府高層現時是顧慮警方「軍心」，但他認為市民並非想追究警方責任，而是要求真相。民建聯主席李慧琼日前說，不同意成立委員會，擔心最後變成針對性調查警察。經民聯主席盧偉國昨稱，已有監警會機制檢視警方行動，若再成立委員會查衝突成因，「點太多火頭」。

謝偉銓6月17日去信特首，促成立「獨立檢討委員會」，檢討近年大型群眾抗爭活動的背後成因、政府處理手法等。他昨日透露，近日獲特首私人秘書回信，信中承認近年社會抗爭背後原因複雜，社會有深層次矛盾，政府期望與社會各界溝通，但沒明言是否成立委員會。

田北辰鍾國斌同意設立

實政圓桌田北辰和自由黨黨魁鍾國斌則同意成立獨立調查委員會。田強調「兩邊都要查」，希望還各方公道，認為若某一方抗拒成立，予社會觀感「一定有啲嘢」。鍾國斌認為，成立委員會可令社會氣氛緩和，深入研究社會深層次矛盾和不滿情緒，並建議解決方案。不過，他說暫不應包括調查警方的處理手法，因監警會將成立專案組審視，半年內有報告，屆時再處理警方部分。

大律師會倡兼查七一衝擊

大律師公會繼上月21日後，昨再次表示政府應設立獨立調查委員會，調查6．12衝突，以及調查七一當日在立法會綜合大樓內外發生的事，「包括是在什麼情况下綜合大樓沒有得到保衛」。

工聯會會長吳秋北昨形容6月12日和7月1日都有「暴動」，再設委員會只會妨礙警察執法。

（反修例風暴）