泛民晤張建宗 毛孟靜：遺憾張未提解局方法

張稱反映立會內開會要求 陳健波否定

民主派會議召集人毛孟靜昨會後表示，對張建宗會上未能提出解決目前情况的方法，感到非常遺憾。她說會面氣氛「焦躁但尚算平和」，有民主派議員較激動，但未有拍枱離場；而張建宗對示威者五大訴求只重申一貫立場。她形容，香港現時不止面對政治和管治危機，亦面對人道危機，張建宗就近日輕生事件呼籲市民珍惜生命的說法，是「遲到好過無到」。

張建宗與泛民昨日會面一小時，13名民主派議員出席，政府一方有財經事務及庫務局長劉怡翔在席，但據悉他在會上未有發言。據了解，張建宗在會面開首，便明言希望與泛民「破冰」，席間有泛民議員一度激動指向張建宗，要求對方交代是否受警方壓力而拒絕成立獨立調查委員會，調查警方涉濫用武力，張當時回應稱社會是有不同意見。

民主派近日一直要求約見特首林鄭月娥，但仍未成事，毛孟靜昨表示，特首辦直至昨日也只稱正在安排（working on it）。

民陣：林鄭不提讓步 舉措皆是公關

民陣昨發表聲明，形容經歷了民主派各黨和民陣各界會面要求被拒，「見盡政權的麻木不仁，如今林鄭又希望與各界對話，實在是荒謬可笑」。聲明表示，如果林太沒有公開提出讓步、沒有和談誠意，所有提出對話的舉措，均是毫無意義的公關表演。民陣稱至今沒有被林太接觸，亦絕不會出席任何非公開會面，促請林太別以「拉一派打一派」的策略「糊弄香港人」。

民陣又稱，「林鄭一邊低調希望擺平各界，另一方面警隊高調針對示威者作出搜捕……大搜捕所製造的白色恐怖，更令我等心中的悲傷再添憂慮」。

（反修例風暴）