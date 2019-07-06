大專界對話條件：公開會面、不究示威者 闖立會青年：若藉此拘捕 破壞信任

特首辦：正邀各派見面 不限學生會

被問及會否接納7所院校學生提出的兩大對話條件，以及為何只邀請中大和科大學生會對話，特首辦昨晚回覆稱，特首會透過不同途徑接觸不同背景、黨派、階層人士，正安排見面，強調會面並不限於個別大學學生會，提出以小範圍、閉門形式進行會面，以及不發布會面安排，是為能深入聆聽、坦誠交流，特首辦希望有關學生會可再作考慮。

政務司長張建宗昨表示，特首選擇閉門會面，是希望在較「安全和容易」的交談環境下深入交流，「容易啲傾偈」，強調「不是做公關（show）」。

闖立會者稱有準備被控 底線不閉門

特首辦周四回覆稱，特首近日開始邀請大學生、一些曾參與近期示威活動的年輕人等會面，目的是深入聆聽和坦誠交流。Tom（化名）自4月起參與反修例行動，7月1日當晚曾闖入立法會，陪伴年輕示威者，但他未有破壞，他接受本報查詢時說，同意大專學界提出的兩大條件，個人底線是會面不能閉門，「整個社會被她（林鄭月娥）呃得太多次……如果接受閉門，她有太多招數可以出，死無對證」。

被問及接受會面是否自投羅網，Tom稱不懼怕任何白色恐怖，「在溝通場合下，以此作證據拘捕或檢控示威者，是破壞信任」，又稱已豁了出去，「有準備被控或定罪」。

7所大專院校包括港大、中大、科大、理大、城大、浸大和演藝學院的學生會或學生代表昨日召開記者會，就與特首會晤提出兩個要求，第一是政府永不追究6月9日至7月1日參與反修例示威的人，即不以非法集會及暴動罪等「不公條例」檢控；第二是會面須公開透明，包括各界代表，會面內容需被記錄，以檢討成果，亦需有傳媒及公眾在場。

港大代表：行動升級否公眾選擇

港大學生會評議會時事委員會署理主席彭家浩表示，無收到特首邀請，但若林太能滿足以上要求，代表其態度有轉變，大專學界會考慮會面。至於形式，彭稱若會面像5年前佔領運動的電視直播辯論般，無公眾在場，他們不會接受，又稱雖然林太自稱「好打得」，「但年輕人都要瞓覺，凌晨4時（會面）就不好了」。被問及若對話無法促成，大專學界有否進一步行動，他稱整場反修例行動由群眾自發，大專學界只是提供法律方面等支援，「是否『升級』由公眾選擇」。

科大學生會指不會反邀政府對話

至今僅科大和中大學生會確認從校方得悉政府有意對話，科大學生會表明拒絕閉門會晤，該會外務副會長吳一鳴稱只邀請兩所院校的學生恐分化大專界，他們不會反過來邀請政府與學界對話，「由我們邀請，會變回2014年（雨傘運動）般有大台，整件事不是幾好看」。中大學生會會長蘇凌鋒稱，林太過去一個月未與年輕人對話，對方須釋出誠意。

本報昨向8所政府資助大學和演藝學院查詢，有否收到政府聯絡想與學生對話，嶺大、城大和演藝學院均稱至今沒有收到消息，其他6所大學至截稿前未有回覆。

明報記者

（反修例風暴）