8000爸媽哽咽囑笑着抗爭 「願為你們擋棍擋子彈」

集會主辦單位稱近8000人出席；警方估計集會最高峰時有1300人。

肯定青年是赤子 不是暴徒

遮打公園昨晚7時人山人海，出席者獲派布帶，讓父母寫上為年輕人打氣的字句。集會開始後，先由主持人宣讀公開信，稱議會尊嚴已蕩然無存，踐踏立法會尊嚴的不是抗議民眾，而是政府。公開信又稱，肯定青年抗爭者不是暴徒，而是在危急存亡之際不放棄同伴的赤子。讀畢公開信後，全場掌聲如雷，不少母親雙眼通紅，不時用紙巾拭淚。

其後，爸媽獲邀發言，林先生甫上台便哽咽，說一生只有兩次流過如此多眼淚，一次是六四，另一次是今次。他表示7．1站在立法會大樓附近，勸年輕示威者別衝擊，但有「小朋友，10幾歲的」，對他說「我們死也不怕，坐監也不怕！我們什麼都沒有了！」過後他難以安枕，又勸勉年輕人「將來是屬於你們的」。也有爸爸於台上說：「世上有種爸媽，願意為你們擋棍擋子彈！」同樣換來全場掌聲。

六四前來港 哭年輕人不顧性命爭自由

昨與中六畢業的女兒來集會的公務員張先生說，贊成學生衝擊立法會，若非學生衝得前，社會氣氛就會慢慢淡去。問到如女兒身在衝突前方會有何反應，他說若女兒決意走上前線也會在背後支持，「沒理由別人子女就可衝，自己女兒不能，別人也有父母」。其女兒說，會與同學一起集會、遊行，也曾走到較前線，但想到父母會擔心就沒再上前。

「所有父母要有子女被捕準備」

30年前由北京移民來港、兒子現年23歲的陳太表示，她在八九六四發生前來港，非常感激香港這個地方讓她看到真相，得到爭取民主自由的價值觀，為報答香港給予她人權，每次遊行集會她都會出席。陳太說到現時香港年輕人不顧性命爭取自由，一度落淚，說會「永遠站在年輕人一方」。育有兩名讀大學兒子的陳女士則稱，每次衝突時兒子都在家，但她已做好兒子會被捕的心理準備，「現在在網上說幾句都有被捕風險，所有年輕人的父母都要有子女被捕的準備」。她雖不贊成年輕人衝擊，但只能接受。她說感受到兩兒最近都不開心，作為父母只能多向子女表達愛。

藝人何韻詩昨上台發言時稱，希望和在場爸媽和年輕人說聲「我愛你哋」，又叮囑年輕人「可以失望，可以唞」 ，儘管一直做的事好像沒用，但其實一直在默默影響他人。患抑鬱的Boyz’ Reborn主音Ben昨在台上哭着說最近萌輕生念頭，但最後忍住了，「我們每個人都見證着戰友離去，我不希望再有人因此犧牲」。他在台前向大家保證，儘管不如意，仍會繼續活着，為崩壞時代做見證人。

（反修例風暴）