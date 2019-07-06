鎖定闖立會圍警總多人 律政司設專隊 加快處理檢控

據悉，警方涉及《公安條例》的案件，一般必須先取法律意見再檢控，以往警方及律政司一般以電郵溝通，但因應現時處理的案件繁多，律政司已成立專隊，並與O記探員緊密開會，加快處理相關檢控工作。

不排除目標已離港 再入境時拘捕

據了解，O記正全力調查違法示威者，並以7月1日晚衝擊立法會為優先調查對象，因事件較為轟動。O記探員正比對指模及翻看立法會內及附近商場的閉路電視片段，追查示威者身分，目前已掌握10多名示威者的名字及地址，而6月21日包圍警總，O記亦鎖定近10個目標，待取得法律意見後會拘捕。

據悉，O記鎖定的目標人等較為年輕，以中學生及大學生為主，亦不乏高學歷、已踏足職場的成年人，部分更是留學生，不排除已離港，警方會通知入境處，一旦他們再入境會拘捕。據悉O記下一步行動會調查各Telegram群主及討論區版主，嘗試揪出發起各行動的「幕後黑手」。

下步查Tg討論區揪「黑手」

警方為應付反對修訂《逃犯條例》示威，早前啟動「踏浪者行動」（Operation Tiderider），每日派出5000警力戒備，據悉因應近日示威人數及次數減少，警隊亦將參與行動的警力減少三分之一，下調至2000至3000，讓其餘警員補假。

（反修例風暴）